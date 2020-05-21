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بالتعاون مع الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" تستكمل إزالة مخطط الشميسي العشوائي

"عمر المالكي": كان عبارة عن 23 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع

استكملت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة إحداثات متنوعة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي: إن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 23 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع تمت إزالتها إزالة كلية.

وأكد "المالكي" أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعدّيات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

إزالة تعديات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" تستكمل إزالة مخطط الشميسي العشوائي
سبق

استكملت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة إحداثات متنوعة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي: إن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 23 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع تمت إزالتها إزالة كلية.

وأكد "المالكي" أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعدّيات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:22 PM

بالتعاون مع الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" تستكمل إزالة مخطط الشميسي العشوائي

"عمر المالكي": كان عبارة عن 23 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استكملت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة إحداثات متنوعة.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي: إن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 23 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع تمت إزالتها إزالة كلية.

وأكد "المالكي" أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار "المالكي" إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعدّيات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

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