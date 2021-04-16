فرنسا تسجل 38,045 إصابة و301 وفاة من جراء "كوفيد-19"

سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.
سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.
سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.
سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.