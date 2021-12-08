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الرياض.. عملية نوعية بـ "التخصصي" لاستئصال ورم دموي في الرأس

أُجريت لفتاة ثلاثينية كانت تشكو صداعاً حاداً وعدم قدرة على التركيز

تمكَّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم وعائي دموي من الأنسجة الرخوة في الرأس من الدرجة الثانية لفتاة في الثلاثين من عمرها بقيادة نائب مدير مركز العلوم العصبية واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور حمود الدهش.

وأوضح الدكتور الدهش، أن المريضة كانت تشكو صداعاً حاداً وعدم قدرة على التركيز وضعفاً عاماً، حيث لجأت إلى عدة مراكز صحية بحثاً عن سببٍ لهذه الأعراض، وجرى تشخيصها بوجود ورمٍ كبير في الرأس يستدعي تدخلاً جراحياً في مركزٍ متخصص، وتمّ تحويل المريضة إلى مركز العلوم العصبية التابع للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لإجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة.

وأضاف، أنه بعد إتمام الفحوصات والأشعة التشخيصية كافة في وقتٍ قياسي، تم تحليل الورم بشكلٍ دقيق واتضح أنه من الأورام التي تنشأ غالباً في جدران الشعيرات الدموية، ولا يتسبّب في ظهور أي أعراض أو علامات مَرضية في مراحله المبكرة، بل يتفاقم ويزداد سوءاً بزيادة حجمه وتأثيره على المناطق المجاورة له، كما يَصعُب تشخيصه؛ نظراً لاحتمالية عدم تمييزه عن أنواع أخرى من الأورام.

ووصف الدهش؛ أن التدخل الجراحي لاستئصال هذا الورم يُعد أمراً ليس بالسهل نظراً لحجمه الكبير ولوجوده بالقرب من منطقة حساسة جداً في الدماغ، مما يزيد من نسبة تعرض المريضة لمخاطر محتملة، كما أن النزيف من الورم يُعيق استئصاله بشكلٍ كامل نظراً لطبيعة الورم الدموية، الأمر الذي يُعرض المريضة إلى نقل دم بكميات كبيرة، مما يُقلل من نسبة نجاح العملية الجراحية باستئصال الورم خلال عملية واحدة دون مضاعفات، والتي تراوح ما بين 40 و50%.

وطمأن بأنه بعد إنهاء العملية التي استغرقت 14 ساعة، وتكللت بالنجاح، واستئصال الورم كاملاً، خرجت المريضة إلى منزلها بعد مرور أربعة أيام من خضوعها للجراحة دون مضاعفات تُذكر وبصحة جيدة من فضل الله، مما يؤكد أهمية التدخل الجراحي المبكر والمُوصى به لمثل هذه الحالات.

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الرياض.. عملية نوعية بـ "التخصصي" لاستئصال ورم دموي في الرأس
سبق

تمكَّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم وعائي دموي من الأنسجة الرخوة في الرأس من الدرجة الثانية لفتاة في الثلاثين من عمرها بقيادة نائب مدير مركز العلوم العصبية واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور حمود الدهش.

وأوضح الدكتور الدهش، أن المريضة كانت تشكو صداعاً حاداً وعدم قدرة على التركيز وضعفاً عاماً، حيث لجأت إلى عدة مراكز صحية بحثاً عن سببٍ لهذه الأعراض، وجرى تشخيصها بوجود ورمٍ كبير في الرأس يستدعي تدخلاً جراحياً في مركزٍ متخصص، وتمّ تحويل المريضة إلى مركز العلوم العصبية التابع للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لإجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة.

وأضاف، أنه بعد إتمام الفحوصات والأشعة التشخيصية كافة في وقتٍ قياسي، تم تحليل الورم بشكلٍ دقيق واتضح أنه من الأورام التي تنشأ غالباً في جدران الشعيرات الدموية، ولا يتسبّب في ظهور أي أعراض أو علامات مَرضية في مراحله المبكرة، بل يتفاقم ويزداد سوءاً بزيادة حجمه وتأثيره على المناطق المجاورة له، كما يَصعُب تشخيصه؛ نظراً لاحتمالية عدم تمييزه عن أنواع أخرى من الأورام.

ووصف الدهش؛ أن التدخل الجراحي لاستئصال هذا الورم يُعد أمراً ليس بالسهل نظراً لحجمه الكبير ولوجوده بالقرب من منطقة حساسة جداً في الدماغ، مما يزيد من نسبة تعرض المريضة لمخاطر محتملة، كما أن النزيف من الورم يُعيق استئصاله بشكلٍ كامل نظراً لطبيعة الورم الدموية، الأمر الذي يُعرض المريضة إلى نقل دم بكميات كبيرة، مما يُقلل من نسبة نجاح العملية الجراحية باستئصال الورم خلال عملية واحدة دون مضاعفات، والتي تراوح ما بين 40 و50%.

وطمأن بأنه بعد إنهاء العملية التي استغرقت 14 ساعة، وتكللت بالنجاح، واستئصال الورم كاملاً، خرجت المريضة إلى منزلها بعد مرور أربعة أيام من خضوعها للجراحة دون مضاعفات تُذكر وبصحة جيدة من فضل الله، مما يؤكد أهمية التدخل الجراحي المبكر والمُوصى به لمثل هذه الحالات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:55 AM

الرياض.. عملية نوعية بـ "التخصصي" لاستئصال ورم دموي في الرأس

أُجريت لفتاة ثلاثينية كانت تشكو صداعاً حاداً وعدم قدرة على التركيز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكَّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم وعائي دموي من الأنسجة الرخوة في الرأس من الدرجة الثانية لفتاة في الثلاثين من عمرها بقيادة نائب مدير مركز العلوم العصبية واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور حمود الدهش.

وأوضح الدكتور الدهش، أن المريضة كانت تشكو صداعاً حاداً وعدم قدرة على التركيز وضعفاً عاماً، حيث لجأت إلى عدة مراكز صحية بحثاً عن سببٍ لهذه الأعراض، وجرى تشخيصها بوجود ورمٍ كبير في الرأس يستدعي تدخلاً جراحياً في مركزٍ متخصص، وتمّ تحويل المريضة إلى مركز العلوم العصبية التابع للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لإجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة.

وأضاف، أنه بعد إتمام الفحوصات والأشعة التشخيصية كافة في وقتٍ قياسي، تم تحليل الورم بشكلٍ دقيق واتضح أنه من الأورام التي تنشأ غالباً في جدران الشعيرات الدموية، ولا يتسبّب في ظهور أي أعراض أو علامات مَرضية في مراحله المبكرة، بل يتفاقم ويزداد سوءاً بزيادة حجمه وتأثيره على المناطق المجاورة له، كما يَصعُب تشخيصه؛ نظراً لاحتمالية عدم تمييزه عن أنواع أخرى من الأورام.

ووصف الدهش؛ أن التدخل الجراحي لاستئصال هذا الورم يُعد أمراً ليس بالسهل نظراً لحجمه الكبير ولوجوده بالقرب من منطقة حساسة جداً في الدماغ، مما يزيد من نسبة تعرض المريضة لمخاطر محتملة، كما أن النزيف من الورم يُعيق استئصاله بشكلٍ كامل نظراً لطبيعة الورم الدموية، الأمر الذي يُعرض المريضة إلى نقل دم بكميات كبيرة، مما يُقلل من نسبة نجاح العملية الجراحية باستئصال الورم خلال عملية واحدة دون مضاعفات، والتي تراوح ما بين 40 و50%.

وطمأن بأنه بعد إنهاء العملية التي استغرقت 14 ساعة، وتكللت بالنجاح، واستئصال الورم كاملاً، خرجت المريضة إلى منزلها بعد مرور أربعة أيام من خضوعها للجراحة دون مضاعفات تُذكر وبصحة جيدة من فضل الله، مما يؤكد أهمية التدخل الجراحي المبكر والمُوصى به لمثل هذه الحالات.

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