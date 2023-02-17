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كنديون يهاجمون رئيس الوزراء ترودو ويصفونه بـ "ذيل إيران"

عقب لقائه "ظريف" على هامش مؤتمر أمني في ألمانيا

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ انتقادات وهجوماً واسعاً من قِبل الكنديين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ بعد أسابيع من إسقاط النظام الإيراني طائرة أودت بحياة عشرات الكنديين.

ووصف الكنديون ترودو؛ الذي التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر أمني في ألمانيا، بـ "ذيل إيران" و"الجبان"؛ مشيرين إلى أن حكومة ترودو تتبع طهران، وهو ما وصفوه بالأمر المخجل.

وأشار الكنديون الغاضبون إلى أنهم لا يتخيلون أن رئيس وزرائهم يلتقي وزير خارجية إيران مبتسماً ويصافحه لمدة 15 ثانية بحرارة، دون أيّ اعتبار لأسر الضحايا الكنديين الـ 57 الذين قتلتهم إيران بإسقاط الرحلة رقم (752).

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محمد جواد ظريف

الرئيسية/ أخبار العالم

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كنديون يهاجمون رئيس الوزراء ترودو ويصفونه بـ "ذيل إيران"
سبق

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ انتقادات وهجوماً واسعاً من قِبل الكنديين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ بعد أسابيع من إسقاط النظام الإيراني طائرة أودت بحياة عشرات الكنديين.

ووصف الكنديون ترودو؛ الذي التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر أمني في ألمانيا، بـ "ذيل إيران" و"الجبان"؛ مشيرين إلى أن حكومة ترودو تتبع طهران، وهو ما وصفوه بالأمر المخجل.

وأشار الكنديون الغاضبون إلى أنهم لا يتخيلون أن رئيس وزرائهم يلتقي وزير خارجية إيران مبتسماً ويصافحه لمدة 15 ثانية بحرارة، دون أيّ اعتبار لأسر الضحايا الكنديين الـ 57 الذين قتلتهم إيران بإسقاط الرحلة رقم (752).

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:23 AM

كنديون يهاجمون رئيس الوزراء ترودو ويصفونه بـ "ذيل إيران"

عقب لقائه "ظريف" على هامش مؤتمر أمني في ألمانيا

A A A
خالد علي - الرياض
0
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واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ انتقادات وهجوماً واسعاً من قِبل الكنديين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ بعد أسابيع من إسقاط النظام الإيراني طائرة أودت بحياة عشرات الكنديين.

ووصف الكنديون ترودو؛ الذي التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر أمني في ألمانيا، بـ "ذيل إيران" و"الجبان"؛ مشيرين إلى أن حكومة ترودو تتبع طهران، وهو ما وصفوه بالأمر المخجل.

وأشار الكنديون الغاضبون إلى أنهم لا يتخيلون أن رئيس وزرائهم يلتقي وزير خارجية إيران مبتسماً ويصافحه لمدة 15 ثانية بحرارة، دون أيّ اعتبار لأسر الضحايا الكنديين الـ 57 الذين قتلتهم إيران بإسقاط الرحلة رقم (752).

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