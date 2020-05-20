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بالأسماء.. الملك يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ"29" مواطناً ومقيماً

تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ (29) مواطناً ومقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :العميد الركن البحري سلطان الشمري , عبدالجبار عبدالكريم , سعيد باعباد , الهادي حسن القرضي , عبدالعزيز الهزاع , الرقيب عدنان الحمود , أحمد طويلي , الرقيب الأول محمد العنزي , سطام الملحم , الرائد سطام الدويش , محمد عيسى , بندر العبدالجبار , الرقيب شباب المالكي , زياد الحربي , المقدم محمد القحطاني , المقدم محمد الأحمري , هاني بخاري , فيصل مرق , وسام بوشه , سلطان عبدالرحيم , حسام عبدالفتاح , ريان السليماني , إبراهيم التميمي , ثابت الخيبري , جهاد العوض , أحمد الهايم , عاشق محمد , المقدم البحري محمد الحصان , أحمد الزهراني.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. الملك يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ"29" مواطناً ومقيماً
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ (29) مواطناً ومقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :العميد الركن البحري سلطان الشمري , عبدالجبار عبدالكريم , سعيد باعباد , الهادي حسن القرضي , عبدالعزيز الهزاع , الرقيب عدنان الحمود , أحمد طويلي , الرقيب الأول محمد العنزي , سطام الملحم , الرائد سطام الدويش , محمد عيسى , بندر العبدالجبار , الرقيب شباب المالكي , زياد الحربي , المقدم محمد القحطاني , المقدم محمد الأحمري , هاني بخاري , فيصل مرق , وسام بوشه , سلطان عبدالرحيم , حسام عبدالفتاح , ريان السليماني , إبراهيم التميمي , ثابت الخيبري , جهاد العوض , أحمد الهايم , عاشق محمد , المقدم البحري محمد الحصان , أحمد الزهراني.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:56 PM

بالأسماء.. الملك يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ"29" مواطناً ومقيماً

تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ (29) مواطناً ومقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :العميد الركن البحري سلطان الشمري , عبدالجبار عبدالكريم , سعيد باعباد , الهادي حسن القرضي , عبدالعزيز الهزاع , الرقيب عدنان الحمود , أحمد طويلي , الرقيب الأول محمد العنزي , سطام الملحم , الرائد سطام الدويش , محمد عيسى , بندر العبدالجبار , الرقيب شباب المالكي , زياد الحربي , المقدم محمد القحطاني , المقدم محمد الأحمري , هاني بخاري , فيصل مرق , وسام بوشه , سلطان عبدالرحيم , حسام عبدالفتاح , ريان السليماني , إبراهيم التميمي , ثابت الخيبري , جهاد العوض , أحمد الهايم , عاشق محمد , المقدم البحري محمد الحصان , أحمد الزهراني.

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