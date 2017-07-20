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في ظروف غامضة.. "صالحة" تختفي بالليث.. خرجت من منزل ابنتها ولم تعد

4 أيام والأمن والمتطوعون يكثفون البحث.. اعتلالات نفسية ومناشدة لقراء "سبق"

تواصل أسرة مفقودة الليث "صالحة بلقاسم الحسني" ذات الـ50 عاماً، بحثها عن مفقودتهم المتغيبة منذ عصر الأربعاء الماضي، بعد اختفائها من منزل ابنتها في الليث وسط ظروف غامضة.
وتلقت الجهات الأمنية في الليث بلاغاً عن مفقودة خمسينية، كانت قد خرجت من منزل ابنتها في المحافظة الأربعاء الماضي، فيما لا تزال تكثف من بحثها لفك لغز الاختفاء.
وقالت ابنتها وتدعى "سلمى" في مناشدة تلقتها "سبق": "خرجت والدتي صالحة البالغة من العمر 50 عاماً من منزلنا في الليث عصر الأربعاء الماضي، ولم تعد للمنزل حتى الآن".
وأضافت: "خروج والدتي التي تعاني من اعتلالات نفسية كان في وقت نومي؛ حيث تعودّت أن تخرج للبقالة القريبة من المنزل وتعود؛ إلا أن هذه المرة لم تعد حتى الآن، وقد مضى على فقدها أربعة أيام دون معرفة وجهتها".
وأوضحت أن والدتها اعتادت عند خروجها من المنزل ارتداء عباية رأس بدون نقاب، فيما تتصف بأنها متوسطة الطول وحنطية البشرة.
وأشارت إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية في المحافظة حين فقدها، والتي لا تزال تواصل بحثها عن المفقودة، فيما تكثف الفرق التطوعية من جانب آخر البحث من أجل العثور عليها.
وناشدت الابنة قرّاء "سبق" تكثيف البحث عن والدتها المتغيبة عن المنزل منذ أربعة أيام، داعيةً من يعثر عليها إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم (0567234102).

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في ظروف غامضة.. "صالحة" تختفي بالليث.. خرجت من منزل ابنتها ولم تعد
سبق

تواصل أسرة مفقودة الليث "صالحة بلقاسم الحسني" ذات الـ50 عاماً، بحثها عن مفقودتهم المتغيبة منذ عصر الأربعاء الماضي، بعد اختفائها من منزل ابنتها في الليث وسط ظروف غامضة.
وتلقت الجهات الأمنية في الليث بلاغاً عن مفقودة خمسينية، كانت قد خرجت من منزل ابنتها في المحافظة الأربعاء الماضي، فيما لا تزال تكثف من بحثها لفك لغز الاختفاء.
وقالت ابنتها وتدعى "سلمى" في مناشدة تلقتها "سبق": "خرجت والدتي صالحة البالغة من العمر 50 عاماً من منزلنا في الليث عصر الأربعاء الماضي، ولم تعد للمنزل حتى الآن".
وأضافت: "خروج والدتي التي تعاني من اعتلالات نفسية كان في وقت نومي؛ حيث تعودّت أن تخرج للبقالة القريبة من المنزل وتعود؛ إلا أن هذه المرة لم تعد حتى الآن، وقد مضى على فقدها أربعة أيام دون معرفة وجهتها".
وأوضحت أن والدتها اعتادت عند خروجها من المنزل ارتداء عباية رأس بدون نقاب، فيما تتصف بأنها متوسطة الطول وحنطية البشرة.
وأشارت إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية في المحافظة حين فقدها، والتي لا تزال تواصل بحثها عن المفقودة، فيما تكثف الفرق التطوعية من جانب آخر البحث من أجل العثور عليها.
وناشدت الابنة قرّاء "سبق" تكثيف البحث عن والدتها المتغيبة عن المنزل منذ أربعة أيام، داعيةً من يعثر عليها إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم (0567234102).

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
02:53 PM

في ظروف غامضة.. "صالحة" تختفي بالليث.. خرجت من منزل ابنتها ولم تعد

4 أيام والأمن والمتطوعون يكثفون البحث.. اعتلالات نفسية ومناشدة لقراء "سبق"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
11,749

تواصل أسرة مفقودة الليث "صالحة بلقاسم الحسني" ذات الـ50 عاماً، بحثها عن مفقودتهم المتغيبة منذ عصر الأربعاء الماضي، بعد اختفائها من منزل ابنتها في الليث وسط ظروف غامضة.
وتلقت الجهات الأمنية في الليث بلاغاً عن مفقودة خمسينية، كانت قد خرجت من منزل ابنتها في المحافظة الأربعاء الماضي، فيما لا تزال تكثف من بحثها لفك لغز الاختفاء.
وقالت ابنتها وتدعى "سلمى" في مناشدة تلقتها "سبق": "خرجت والدتي صالحة البالغة من العمر 50 عاماً من منزلنا في الليث عصر الأربعاء الماضي، ولم تعد للمنزل حتى الآن".
وأضافت: "خروج والدتي التي تعاني من اعتلالات نفسية كان في وقت نومي؛ حيث تعودّت أن تخرج للبقالة القريبة من المنزل وتعود؛ إلا أن هذه المرة لم تعد حتى الآن، وقد مضى على فقدها أربعة أيام دون معرفة وجهتها".
وأوضحت أن والدتها اعتادت عند خروجها من المنزل ارتداء عباية رأس بدون نقاب، فيما تتصف بأنها متوسطة الطول وحنطية البشرة.
وأشارت إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية في المحافظة حين فقدها، والتي لا تزال تواصل بحثها عن المفقودة، فيما تكثف الفرق التطوعية من جانب آخر البحث من أجل العثور عليها.
وناشدت الابنة قرّاء "سبق" تكثيف البحث عن والدتها المتغيبة عن المنزل منذ أربعة أيام، داعيةً من يعثر عليها إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على جوال رقم (0567234102).

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