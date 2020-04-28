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تثمينًا لتفاعلهم.. وزارة الثقافة تخصص جوائز تحفيزية للفائزين بمسابقاتها خلال فترة العزل الوقائي

بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به مبادراتها من قِبل المواهب الوطنية في مختلف مجالات الإبداع

أعلنت وزارة الثقافة تخصيص جوائز عينية للفائزين في عدد من المسابقات الثقافية التي تنظمها عبر منصاتها الإلكترونية خلال فترة العزل الوقائي؛ وذلك تقديرًا لمستوى مشاركاتهم الإبداعية، وتثمينًا لتفاعلهم.

وقد خُصص 200 جهاز ذكي ستُمنح للفائزين بحسب بنود كل مسابقة على حدة.

وإلى جانب المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت شعار "الثقافة في العزلة"، تزمع الوزارة إطلاق مسابقات ثقافية مخصصة لشهر رمضان المبارك، ستُعلَن تفاصيلها وآلياتها وطرق المشاركة فيها قريبًا، وسيُمنح الفائزون فيها جوائز عينية.

وهي جزء من نشاط نوعي، تبذله الوزارة لإثراء الشهر الكريم بالأنشطة الثقافية التفاعلية التي تحفِّز الجمهور من مختلف الشرائح على التعاطي مع الثقافة، والاستفادة من مواهبهم الإبداعية.

وجاء تخصيص وزارة الثقافة 200 جهاز ذكي جوائز للمتسابقين بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به مبادرات الوزارة من قِبل المواهب الوطنية في مختلف مجالات الإبداع، التي قدمت مشاركات نوعية تستحق التكريم.

كما تأتي الجوائز تحفيزًا لمشاركة مجتمعية أعلى في المسابقات القادمة، تحقق الوزارة من خلالها أهدافها من تنظيم المسابقات الثقافية، المتمثلة في استثمار وقت الأفراد بما ينمي مواهبهم ويطورها، وإثراء فترة العزل الوقائي بالأنشطة التفاعلية التي تخلق حراكًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، يسمح باكتشاف المواهب، ويزيد من فاعلية القطاع الثقافي، ويجعل الثقافة سلوكًا يوميًّا، يعيشه الفرد بشكل طبيعي، في تجسيد عملي لشعار "الثقافة نمط حياة" الذي تضعه الوزارة كأحد أهدافها الرئيسة.

وزارة الثقافة الثقافة في العزلة شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تثمينًا لتفاعلهم.. وزارة الثقافة تخصص جوائز تحفيزية للفائزين بمسابقاتها خلال فترة العزل الوقائي
سبق

أعلنت وزارة الثقافة تخصيص جوائز عينية للفائزين في عدد من المسابقات الثقافية التي تنظمها عبر منصاتها الإلكترونية خلال فترة العزل الوقائي؛ وذلك تقديرًا لمستوى مشاركاتهم الإبداعية، وتثمينًا لتفاعلهم.

وقد خُصص 200 جهاز ذكي ستُمنح للفائزين بحسب بنود كل مسابقة على حدة.

وإلى جانب المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت شعار "الثقافة في العزلة"، تزمع الوزارة إطلاق مسابقات ثقافية مخصصة لشهر رمضان المبارك، ستُعلَن تفاصيلها وآلياتها وطرق المشاركة فيها قريبًا، وسيُمنح الفائزون فيها جوائز عينية.

وهي جزء من نشاط نوعي، تبذله الوزارة لإثراء الشهر الكريم بالأنشطة الثقافية التفاعلية التي تحفِّز الجمهور من مختلف الشرائح على التعاطي مع الثقافة، والاستفادة من مواهبهم الإبداعية.

وجاء تخصيص وزارة الثقافة 200 جهاز ذكي جوائز للمتسابقين بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به مبادرات الوزارة من قِبل المواهب الوطنية في مختلف مجالات الإبداع، التي قدمت مشاركات نوعية تستحق التكريم.

كما تأتي الجوائز تحفيزًا لمشاركة مجتمعية أعلى في المسابقات القادمة، تحقق الوزارة من خلالها أهدافها من تنظيم المسابقات الثقافية، المتمثلة في استثمار وقت الأفراد بما ينمي مواهبهم ويطورها، وإثراء فترة العزل الوقائي بالأنشطة التفاعلية التي تخلق حراكًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، يسمح باكتشاف المواهب، ويزيد من فاعلية القطاع الثقافي، ويجعل الثقافة سلوكًا يوميًّا، يعيشه الفرد بشكل طبيعي، في تجسيد عملي لشعار "الثقافة نمط حياة" الذي تضعه الوزارة كأحد أهدافها الرئيسة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:16 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:41 PM

تثمينًا لتفاعلهم.. وزارة الثقافة تخصص جوائز تحفيزية للفائزين بمسابقاتها خلال فترة العزل الوقائي

بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به مبادراتها من قِبل المواهب الوطنية في مختلف مجالات الإبداع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الثقافة تخصيص جوائز عينية للفائزين في عدد من المسابقات الثقافية التي تنظمها عبر منصاتها الإلكترونية خلال فترة العزل الوقائي؛ وذلك تقديرًا لمستوى مشاركاتهم الإبداعية، وتثمينًا لتفاعلهم.

وقد خُصص 200 جهاز ذكي ستُمنح للفائزين بحسب بنود كل مسابقة على حدة.

وإلى جانب المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت شعار "الثقافة في العزلة"، تزمع الوزارة إطلاق مسابقات ثقافية مخصصة لشهر رمضان المبارك، ستُعلَن تفاصيلها وآلياتها وطرق المشاركة فيها قريبًا، وسيُمنح الفائزون فيها جوائز عينية.

وهي جزء من نشاط نوعي، تبذله الوزارة لإثراء الشهر الكريم بالأنشطة الثقافية التفاعلية التي تحفِّز الجمهور من مختلف الشرائح على التعاطي مع الثقافة، والاستفادة من مواهبهم الإبداعية.

وجاء تخصيص وزارة الثقافة 200 جهاز ذكي جوائز للمتسابقين بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به مبادرات الوزارة من قِبل المواهب الوطنية في مختلف مجالات الإبداع، التي قدمت مشاركات نوعية تستحق التكريم.

كما تأتي الجوائز تحفيزًا لمشاركة مجتمعية أعلى في المسابقات القادمة، تحقق الوزارة من خلالها أهدافها من تنظيم المسابقات الثقافية، المتمثلة في استثمار وقت الأفراد بما ينمي مواهبهم ويطورها، وإثراء فترة العزل الوقائي بالأنشطة التفاعلية التي تخلق حراكًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، يسمح باكتشاف المواهب، ويزيد من فاعلية القطاع الثقافي، ويجعل الثقافة سلوكًا يوميًّا، يعيشه الفرد بشكل طبيعي، في تجسيد عملي لشعار "الثقافة نمط حياة" الذي تضعه الوزارة كأحد أهدافها الرئيسة.

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