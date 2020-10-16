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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.


ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.


وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل
سبق

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.


ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.


وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
07:12 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
08:21 PM

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.


ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.


وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.

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