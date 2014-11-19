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فريق طبي سعودي ينجح في إجراء قسطرة قلبية ويعرضها في بث مباشر على مؤتمر دولي

تم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة

نجح فريق طبي سعودي من مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، اليوم، في نقل عملية قسطرة قلبية على الهواء مباشرة لمؤتمر قسطرة القلب الخليجية لآخر مستجدات أمراض القلب في القسطرة التداخلية.

ويعد المؤتمر من أضخم المؤتمرات الطبية المرئية التي تنظمه جمعية قسطرة القلب التداخلية الخليجية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين، وتم اختيار المركز من قبل الجمعية كممثل للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور وائل القشقري، استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية والوراثية، إنه تم وضع صمام أورطي لمريض سبعيني عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وأدقها، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف أنه تم اختيار مركز الملك فيصل كممثل للسعودية؛ لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وقدّم الدكتور قشقري شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم لا محدود للقطاع الصحي في المملكة، وأشار إلى الدعم الكبير من الدكتور بندر القناوي، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ‏والدكتور محمد الزهراني المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي، والدكتور جميلة الرحيمي مديرة مركز القلب، ‏والدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية والموتمر، ولكافة الفريق الطبي والتمريضي المشارك في العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي سعودي ينجح في إجراء قسطرة قلبية ويعرضها في بث مباشر على مؤتمر دولي
سبق

نجح فريق طبي سعودي من مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، اليوم، في نقل عملية قسطرة قلبية على الهواء مباشرة لمؤتمر قسطرة القلب الخليجية لآخر مستجدات أمراض القلب في القسطرة التداخلية.

ويعد المؤتمر من أضخم المؤتمرات الطبية المرئية التي تنظمه جمعية قسطرة القلب التداخلية الخليجية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين، وتم اختيار المركز من قبل الجمعية كممثل للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور وائل القشقري، استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية والوراثية، إنه تم وضع صمام أورطي لمريض سبعيني عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وأدقها، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف أنه تم اختيار مركز الملك فيصل كممثل للسعودية؛ لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وقدّم الدكتور قشقري شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم لا محدود للقطاع الصحي في المملكة، وأشار إلى الدعم الكبير من الدكتور بندر القناوي، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ‏والدكتور محمد الزهراني المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي، والدكتور جميلة الرحيمي مديرة مركز القلب، ‏والدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية والموتمر، ولكافة الفريق الطبي والتمريضي المشارك في العملية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
12:37 AM

فريق طبي سعودي ينجح في إجراء قسطرة قلبية ويعرضها في بث مباشر على مؤتمر دولي

تم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة

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محمد حضاض - جدة
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نجح فريق طبي سعودي من مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، اليوم، في نقل عملية قسطرة قلبية على الهواء مباشرة لمؤتمر قسطرة القلب الخليجية لآخر مستجدات أمراض القلب في القسطرة التداخلية.

ويعد المؤتمر من أضخم المؤتمرات الطبية المرئية التي تنظمه جمعية قسطرة القلب التداخلية الخليجية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين، وتم اختيار المركز من قبل الجمعية كممثل للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور وائل القشقري، استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية والوراثية، إنه تم وضع صمام أورطي لمريض سبعيني عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وأدقها، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأضاف أنه تم اختيار مركز الملك فيصل كممثل للسعودية؛ لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وقدّم الدكتور قشقري شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم لا محدود للقطاع الصحي في المملكة، وأشار إلى الدعم الكبير من الدكتور بندر القناوي، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ‏والدكتور محمد الزهراني المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي، والدكتور جميلة الرحيمي مديرة مركز القلب، ‏والدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية والموتمر، ولكافة الفريق الطبي والتمريضي المشارك في العملية.

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