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جماهير "الهلال" غاضبة من "الجابر".. و"النعيمة" يطمئنهم

هاجمت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الرئيس الجديد لناديهم سامي الجابر على خلفية قراره الخاص برحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم الأوروغوياني ميليسي وعبدالملك الخيبري.

وقالت الجماهير إن الجابر يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وإن المدير الفني القادم للفريق هو من يقرر من يبقى ومن يرحل. معتبرين أن الزعيم يتخلص من أبرز نجومه، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل.

من جهته، طمأن صالح النعيمة لاعب الفريق السابق جماهير ناديه الغاضبة عبر صفحته على تويتر عقب اجتماع جمعه مع الجابر، استمر ساعة ونصف الساعة.

وقال النعيمة مغردًا: "في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف الساعة، جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر، اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل، وأذكّر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال.. الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون، وعلينا انتظار النتائج. بالتوفيق لهم".

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جماهير "الهلال" غاضبة من "الجابر".. و"النعيمة" يطمئنهم
سبق

هاجمت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الرئيس الجديد لناديهم سامي الجابر على خلفية قراره الخاص برحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم الأوروغوياني ميليسي وعبدالملك الخيبري.

وقالت الجماهير إن الجابر يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وإن المدير الفني القادم للفريق هو من يقرر من يبقى ومن يرحل. معتبرين أن الزعيم يتخلص من أبرز نجومه، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل.

من جهته، طمأن صالح النعيمة لاعب الفريق السابق جماهير ناديه الغاضبة عبر صفحته على تويتر عقب اجتماع جمعه مع الجابر، استمر ساعة ونصف الساعة.

وقال النعيمة مغردًا: "في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف الساعة، جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر، اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل، وأذكّر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال.. الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون، وعلينا انتظار النتائج. بالتوفيق لهم".

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:39 AM

جماهير "الهلال" غاضبة من "الجابر".. و"النعيمة" يطمئنهم

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محمد السيّد - الرياض
11
33,798

هاجمت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الرئيس الجديد لناديهم سامي الجابر على خلفية قراره الخاص برحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم الأوروغوياني ميليسي وعبدالملك الخيبري.

وقالت الجماهير إن الجابر يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وإن المدير الفني القادم للفريق هو من يقرر من يبقى ومن يرحل. معتبرين أن الزعيم يتخلص من أبرز نجومه، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل.

من جهته، طمأن صالح النعيمة لاعب الفريق السابق جماهير ناديه الغاضبة عبر صفحته على تويتر عقب اجتماع جمعه مع الجابر، استمر ساعة ونصف الساعة.

وقال النعيمة مغردًا: "في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف الساعة، جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر، اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل، وأذكّر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال.. الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون، وعلينا انتظار النتائج. بالتوفيق لهم".

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