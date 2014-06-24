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إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة

ضمن منافسات "يورو 2020"

بلغ المنتخب الإسباني الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم ، بعدما اكتسح نظيره السلوفاكي بخماسية نظيفة اليوم الأربعاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة من البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف "لا روخا" كل من مارتن دوبرافكا (30 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيميريك لابورت (45+3) وبابلو سارابيا (56) وفيران توريس (67) ويوراي كوتشكا (71 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وبهذا الفوز الكبير رفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في حين تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط.

وفي اللقاء الآخر المثير خطف المنتخب السويدي صدارة المجموعة الخامسة عقب تغلبه المثير على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة الخامسة.

افتتح التسجيل إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثانية مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59 وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة عند الدقيقة 61 قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 90+4 نجح فيكتور كلايسون في تسجيل الهدف الثالث للسويد.

بذلك تربعت السويد على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطة وحيدة وودعت البطولة مبكرًا من الدور الأول.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة
سبق

بلغ المنتخب الإسباني الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم ، بعدما اكتسح نظيره السلوفاكي بخماسية نظيفة اليوم الأربعاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة من البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف "لا روخا" كل من مارتن دوبرافكا (30 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيميريك لابورت (45+3) وبابلو سارابيا (56) وفيران توريس (67) ويوراي كوتشكا (71 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وبهذا الفوز الكبير رفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في حين تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط.

وفي اللقاء الآخر المثير خطف المنتخب السويدي صدارة المجموعة الخامسة عقب تغلبه المثير على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة الخامسة.

افتتح التسجيل إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثانية مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59 وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة عند الدقيقة 61 قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 90+4 نجح فيكتور كلايسون في تسجيل الهدف الثالث للسويد.

بذلك تربعت السويد على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطة وحيدة وودعت البطولة مبكرًا من الدور الأول.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
09:29 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:51 PM

إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي .. والسويد تقصي بولندا وتخطف الصدارة

ضمن منافسات "يورو 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ المنتخب الإسباني الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم ، بعدما اكتسح نظيره السلوفاكي بخماسية نظيفة اليوم الأربعاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة من البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف "لا روخا" كل من مارتن دوبرافكا (30 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيميريك لابورت (45+3) وبابلو سارابيا (56) وفيران توريس (67) ويوراي كوتشكا (71 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وبهذا الفوز الكبير رفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في حين تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط.

وفي اللقاء الآخر المثير خطف المنتخب السويدي صدارة المجموعة الخامسة عقب تغلبه المثير على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة الخامسة.

افتتح التسجيل إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثانية مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59 وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة عند الدقيقة 61 قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 90+4 نجح فيكتور كلايسون في تسجيل الهدف الثالث للسويد.

بذلك تربعت السويد على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطة وحيدة وودعت البطولة مبكرًا من الدور الأول.

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