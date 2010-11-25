ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.

نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-25 نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة. ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 10:03 PM

تنبيه متقدم: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة تشمل عددًا من المناطق.. وتستمر إلى الـ9 مساء





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نبَّه الدفاع المدني السعودي، نقلاً عن الأرصاد، لاستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه المتقدم (الطائف والعاصمة المقدسة وميسان والكامل والقنفذة والليث وأضم والجموم). وتبدأ الأمطار من غد الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء.