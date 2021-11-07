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كيف يمكن حماية الأطفال من "حساسية البيض"؟

ثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعاً في العالم

توصلت دراسة طبية حديثة إلى طريقة يمكن من خلالها تفادي إصابة الأطفال بثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعاً في العالم، وهي "حساسية البيض".

ووفق الباحثين في جامعة "بوفالو" الأميركية في نيويورك، فإن إطعام الأطفال البيض في سن مبكرة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ"حساسية البيض" في مراحل عمرية لاحقة.

ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2200 طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "بحوث الحساسية الغذائية"، أن نسبة 0.6 في المئة من المشاركين في الأبحاث، أبلغوا عن "حساسية البيض" لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر عام.

وأفاد الباحثون بأن الأطفال المصابين بـ"حساسية البيض" في عمر 1 و6 سنوات أكلوا عدداً أقل من البيض في أعمار 5 و6 و7 و10 أشهر من غيرهم من غير المصابين بهذا النوع من الحساسية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء، عن رئيس الباحثين شيوزونغ وين؛ تعليقه على الدراسة، حيث قال: "حساسية البيض هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الأدلة الحالية تشير إلى أن الإدخال المبكر للبيض أثناء الطفولة، متبوعاً بإطعام متكرّر، يبدو وقائياً ضدّ تطور حساسية البيض. ما زلنا ندرس التوقيت الأمثل لإدخال البيض في نظام الرضّع الغذائي وتواتر التغذية".

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كيف يمكن حماية الأطفال من "حساسية البيض"؟
سبق

توصلت دراسة طبية حديثة إلى طريقة يمكن من خلالها تفادي إصابة الأطفال بثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعاً في العالم، وهي "حساسية البيض".

ووفق الباحثين في جامعة "بوفالو" الأميركية في نيويورك، فإن إطعام الأطفال البيض في سن مبكرة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ"حساسية البيض" في مراحل عمرية لاحقة.

ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2200 طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "بحوث الحساسية الغذائية"، أن نسبة 0.6 في المئة من المشاركين في الأبحاث، أبلغوا عن "حساسية البيض" لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر عام.

وأفاد الباحثون بأن الأطفال المصابين بـ"حساسية البيض" في عمر 1 و6 سنوات أكلوا عدداً أقل من البيض في أعمار 5 و6 و7 و10 أشهر من غيرهم من غير المصابين بهذا النوع من الحساسية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء، عن رئيس الباحثين شيوزونغ وين؛ تعليقه على الدراسة، حيث قال: "حساسية البيض هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الأدلة الحالية تشير إلى أن الإدخال المبكر للبيض أثناء الطفولة، متبوعاً بإطعام متكرّر، يبدو وقائياً ضدّ تطور حساسية البيض. ما زلنا ندرس التوقيت الأمثل لإدخال البيض في نظام الرضّع الغذائي وتواتر التغذية".

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:11 AM

كيف يمكن حماية الأطفال من "حساسية البيض"؟

ثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعاً في العالم

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,367

توصلت دراسة طبية حديثة إلى طريقة يمكن من خلالها تفادي إصابة الأطفال بثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعاً في العالم، وهي "حساسية البيض".

ووفق الباحثين في جامعة "بوفالو" الأميركية في نيويورك، فإن إطعام الأطفال البيض في سن مبكرة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ"حساسية البيض" في مراحل عمرية لاحقة.

ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2200 طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "بحوث الحساسية الغذائية"، أن نسبة 0.6 في المئة من المشاركين في الأبحاث، أبلغوا عن "حساسية البيض" لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر عام.

وأفاد الباحثون بأن الأطفال المصابين بـ"حساسية البيض" في عمر 1 و6 سنوات أكلوا عدداً أقل من البيض في أعمار 5 و6 و7 و10 أشهر من غيرهم من غير المصابين بهذا النوع من الحساسية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء، عن رئيس الباحثين شيوزونغ وين؛ تعليقه على الدراسة، حيث قال: "حساسية البيض هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الأدلة الحالية تشير إلى أن الإدخال المبكر للبيض أثناء الطفولة، متبوعاً بإطعام متكرّر، يبدو وقائياً ضدّ تطور حساسية البيض. ما زلنا ندرس التوقيت الأمثل لإدخال البيض في نظام الرضّع الغذائي وتواتر التغذية".

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