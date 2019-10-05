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شاهد .. انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة بحضور جماهيري

يستمر إلى 6 ديسمبر كل جولة 3 مباريات وسط تنافس شديد

انطلق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة، مساء أمس، بملعب الكورال بإيجابية عالية، حيث لعبت 6 فرق 3 مباريات بطاقم تحكيمي نسائي، وطاقم طبي نسائي، وبحضور جماهيري أشعل الملعب.

وعلى الرغم من نفاد المقاعد والاكتفاء بالطاقة الاستيعابية للملعب، فقد حضرت الجماهير وفضّلت الوقوف لمتابعة المباريات لعدم وجود مقاعد.

جديرٌ بالذكر أن دوري جدة النسائي بطولة سنوية تنطلق بنسختها الأولى العام الحالي والفرق المشاركة في العام الحالي، هي: ٦ فرق جميعها من مدينة جدة، وستلعب بنظام ٩ مقابل ٩، وستكون المواجهات بين الفرق ذهاباً وإياباً بنظام الدوري النقطي.

وانطلقت أولى المواجهات، أمس الجمعة، ٤ أكتوبر ٢٠١٩، وتستمر إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٩؛ كل جولة عبارة عن ٣ مباريات.

الدوري النسائي كرة القدم جده

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة بحضور جماهيري
سبق

انطلق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة، مساء أمس، بملعب الكورال بإيجابية عالية، حيث لعبت 6 فرق 3 مباريات بطاقم تحكيمي نسائي، وطاقم طبي نسائي، وبحضور جماهيري أشعل الملعب.

وعلى الرغم من نفاد المقاعد والاكتفاء بالطاقة الاستيعابية للملعب، فقد حضرت الجماهير وفضّلت الوقوف لمتابعة المباريات لعدم وجود مقاعد.

جديرٌ بالذكر أن دوري جدة النسائي بطولة سنوية تنطلق بنسختها الأولى العام الحالي والفرق المشاركة في العام الحالي، هي: ٦ فرق جميعها من مدينة جدة، وستلعب بنظام ٩ مقابل ٩، وستكون المواجهات بين الفرق ذهاباً وإياباً بنظام الدوري النقطي.

وانطلقت أولى المواجهات، أمس الجمعة، ٤ أكتوبر ٢٠١٩، وتستمر إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٩؛ كل جولة عبارة عن ٣ مباريات.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:27 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
11:04 AM

شاهد .. انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة بحضور جماهيري

يستمر إلى 6 ديسمبر كل جولة 3 مباريات وسط تنافس شديد

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
4,107

انطلق الدوري النسائي لكرة القدم في جدة، مساء أمس، بملعب الكورال بإيجابية عالية، حيث لعبت 6 فرق 3 مباريات بطاقم تحكيمي نسائي، وطاقم طبي نسائي، وبحضور جماهيري أشعل الملعب.

وعلى الرغم من نفاد المقاعد والاكتفاء بالطاقة الاستيعابية للملعب، فقد حضرت الجماهير وفضّلت الوقوف لمتابعة المباريات لعدم وجود مقاعد.

جديرٌ بالذكر أن دوري جدة النسائي بطولة سنوية تنطلق بنسختها الأولى العام الحالي والفرق المشاركة في العام الحالي، هي: ٦ فرق جميعها من مدينة جدة، وستلعب بنظام ٩ مقابل ٩، وستكون المواجهات بين الفرق ذهاباً وإياباً بنظام الدوري النقطي.

وانطلقت أولى المواجهات، أمس الجمعة، ٤ أكتوبر ٢٠١٩، وتستمر إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٩؛ كل جولة عبارة عن ٣ مباريات.

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