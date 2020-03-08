وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وقال: تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.
وأضاف: ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وزارة الصحة
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توفيق الربيعة
تعليق الدراسة
فيروس كورونا الجديد
وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-08
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وقال: تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.
وأضاف: ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:36 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:18 AM
وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
وقال: تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.
وأضاف: ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.