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وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

وقال:‏ تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.

وأضاف: ‏ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

وقال:‏ تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.

وأضاف: ‏ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:36 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:18 AM

وزير الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا بالمدارس.. إجراء تعليق الدراسة لتعزيز السلامة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
15,173

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوضع مطمئن -ولله الحمد-، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

وقال:‏ تزايُد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا؛ لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتًا.

وأضاف: ‏ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا.

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