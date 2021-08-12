"تعليم سراة عبيدة" تعتمد حركة نقل القيادات المدرسية لعام 1443هـ

"آل جعثم" كشف أنها شملت 85 قائداً ووكيلاً و95 قائدةً ووكيلةً

اعتمد مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة سعد بن يحيى حضرم، حركة نقل القيادات المدرسية لمدارس البنين والبنات ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنين ومدير الإشراف التربوي ومشرفي القيادة المدرسية.

وقال رئيس قسم القيادة المدرسية حسين بن مشبب آل جعثم: قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وإنهاء تكليف عدد منهم بعد قرار ضم أو إغلاق مدارسهم مقدراً جهودهم التي بُذِلت خلال فترة عملهم في القيادة المدرسية وقد شملت الحركة 85 قائدًا ووكيلاً و95 قائدة ووكيلة.

وأضاف: على جميع المشمولين بهذه الحركة سرعة تسلّم خطاباتهم والمباشرة في مواقعهم الجديدة بعد تسليم وتسلّم ما بعهدتهم حسب الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

من جهته، تمنّى "آل حضرم" للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة؛ لمواصلة وتحقيق التطوير المنشود، مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق التطلعات المنشودة منها.