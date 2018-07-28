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بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب

مدفعية الجيش اليمني شنت قصفاً مكثفاً على مواقع الميليشيا

أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحاً من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.

وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، أن الميليشيا الحوثية شنّت هجوم استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار، بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب
سبق

أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحاً من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.

وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، أن الميليشيا الحوثية شنّت هجوم استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار، بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:55 PM

بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب

مدفعية الجيش اليمني شنت قصفاً مكثفاً على مواقع الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,261

أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحاً من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.

وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، أن الميليشيا الحوثية شنّت هجوم استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار، بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

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