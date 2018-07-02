النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

أمير الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر

أكد أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بهذه المناسبة, أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية، مبيناً أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر التكريم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر
سبق

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بهذه المناسبة, أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية، مبيناً أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر التكريم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:12 PM

أمير الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر

أكد أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
81

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بهذه المناسبة, أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية، مبيناً أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر التكريم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة