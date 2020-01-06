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وزير الخارجية يفتتح ورشة عمل رؤساء بعثات المملكة بمجموعة العشرين

بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية

افتتح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.

وزير الخارجية مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يفتتح ورشة عمل رؤساء بعثات المملكة بمجموعة العشرين
سبق

افتتح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:38 PM

وزير الخارجية يفتتح ورشة عمل رؤساء بعثات المملكة بمجموعة العشرين

بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.

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