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"السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض

انطلقت رحلته مشياً على الأقدام تعبيراً عن اعتزازه بالوطن

‬استقبل محافظ محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، "رحال حائل" بدر الرشيدي اليوم الأحد بمقر المحافظة.

وقد استعرض الرحال مسيرته التي انطلقت في 25 يناير 2021 من منطقة حائل مروراً بمنطقة القصيم ثم إلى الرياض مشياً على الأقدام؛ تعبيراً عن حبه للوطن واعتزازه به، مقدماً شكره وتقديره لجهود سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ وتوازن اقتصاد المملكة.

ومن جهته، قدّم "رحال حائل" عظيم شكره وامتنانه لمحافظ الغاط الذي أبدى استعداده لكل ما يتطلب لتسهيل رحلته في المحافظة وجميع المراكز التابعة، مقدماً شكره أيضاً لأهالي محافظة الغاط على حسن استقبالهم وتعاملهم.

ثم التُقِطَت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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"السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض
سبق

‬استقبل محافظ محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، "رحال حائل" بدر الرشيدي اليوم الأحد بمقر المحافظة.

وقد استعرض الرحال مسيرته التي انطلقت في 25 يناير 2021 من منطقة حائل مروراً بمنطقة القصيم ثم إلى الرياض مشياً على الأقدام؛ تعبيراً عن حبه للوطن واعتزازه به، مقدماً شكره وتقديره لجهود سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ وتوازن اقتصاد المملكة.

ومن جهته، قدّم "رحال حائل" عظيم شكره وامتنانه لمحافظ الغاط الذي أبدى استعداده لكل ما يتطلب لتسهيل رحلته في المحافظة وجميع المراكز التابعة، مقدماً شكره أيضاً لأهالي محافظة الغاط على حسن استقبالهم وتعاملهم.

ثم التُقِطَت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
07:04 PM

"السديري" يستقبل الرحالة "الرشيدي" ويبدي استعداده لدعم كل ما تتطلبه رحلته من حائل للرياض

انطلقت رحلته مشياً على الأقدام تعبيراً عن اعتزازه بالوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,483

‬استقبل محافظ محافظة الغاط منصور بن سعد السديري، "رحال حائل" بدر الرشيدي اليوم الأحد بمقر المحافظة.

وقد استعرض الرحال مسيرته التي انطلقت في 25 يناير 2021 من منطقة حائل مروراً بمنطقة القصيم ثم إلى الرياض مشياً على الأقدام؛ تعبيراً عن حبه للوطن واعتزازه به، مقدماً شكره وتقديره لجهود سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لرؤية ٢٠٣٠ وتوازن اقتصاد المملكة.

ومن جهته، قدّم "رحال حائل" عظيم شكره وامتنانه لمحافظ الغاط الذي أبدى استعداده لكل ما يتطلب لتسهيل رحلته في المحافظة وجميع المراكز التابعة، مقدماً شكره أيضاً لأهالي محافظة الغاط على حسن استقبالهم وتعاملهم.

ثم التُقِطَت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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