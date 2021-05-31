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"التعاونية" تمنح جماهير الرياضة خصماً بقيمة 17% على تأمين "الشامل" للمركبات

احتفالاً بفوز شريكها "الهلال" بلقب الدوري.. بهدف تعزيز التفاعل ومشاركة بالفرحة

على وقع الأهازيج التي صدحت بها الجماهير العاشقة لكرة القدم السعودية أثناء المباراة الختامية بين فريقي "الهلال" و"الفيصلي" ضمن بطولة كأس ولي العهد محمد بن سلمان، احتفلت شركة التعاونية للتأمين يوم أمس في ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، بتحقيق شريكها "فريق الهلال" السعودي لكرة القدم لقب "بطل الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن حسن البوق.

وبمناسبة هذا الإنجاز الرياضي، وبهدف تعزيز التفاعل مع جماهير الرياضة السعودية، أعلنت شركة "التعاونية للتأمين" عن إطلاق عرض جديد ولمدة محدودة، بتقديم خصم قدره 17% على منتج تأمين "الشامل" للمركبات، سواءً على الوثائق الجديدة أو التي يتم تجديدها خلال فترة العرض، ابتداءً من يوم الاثنين 31 مايو 2021 ولمدة 3 أيام، وذلك عبر قنوات البيع الرقمية الخاصة بالتعاونية والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والمبيعات الهاتفية.

وقد عبّرت "التعاونية" عن فرحتها بفوز فريق الهلال بلقب الدوري، عبر إطلاق مجموعة من البالونات مستلهمةً ألوانها من زي الفريق في الدقيقة 62 من المباراة الختامية والتي تعبر عن عدد البطولات التي فاز بها فريق الهلال خلال مسيرته الرياضية.

من جانبه، أعرب أحمد الغامدي المدير العام للاتصال المؤسسي في التعاونية عن سعادته بنجاح بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، وقال: "تمكّن شريكنا فريق الهلال زعيم الأندية السعودية من تجاوز العديد من التحديات التي ارتبطت بهذا الموسم، من مواجهة الفرق المنافسة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا على المستوى العالم، إلى تحقيقه الانتصار تلو الآخر دون وجود للجماهير على أرض الملعب نتيجة الإجراءات الاحترازية المعتمدة".

وأضاف "الغامدي": "بصفتنا شريكاً رئيسياً لفريق الهلال السعودي، نبارك لهم هذا الإنجاز الرياضي واستحقاقهم للقب بطل الدوري عن جدارة. وفي هذه المناسبة، نؤكد على شراكة الزعامة مع نادي الهلال، فكلاهما يمتلكان الريادة والخبرة في المجالين التأميني والرياضي، ويقدمان مثالاً إيجابياً ومشرّفاً في خدمة الوطن".

وأوضح "الغامدي": ومن أجل مشاركة الجماهير الرياضية فرحتهم بالبطولة، أطلقنا هذا العرض الخاص الذي يستهدف عملاء الشامل من أصحاب المركبات بجميع فئات المجتمع ولا سيما الشباب منهم لتسهيل حصولهم على التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجاتهم والمتوافقة مع أسلوب استخدامهم لمركباتهم".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال قد حسم لقب الدوري لصالحه منذ الأسبوع الماضي بعد فوزه على فريق التعاون في الجولة 29 من البطولة، ليحصد الفريق الملقّب بـ"الزعيم" بين جمهوره لقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخ النادي، آخرها الموسم الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاونية" تمنح جماهير الرياضة خصماً بقيمة 17% على تأمين "الشامل" للمركبات
سبق

على وقع الأهازيج التي صدحت بها الجماهير العاشقة لكرة القدم السعودية أثناء المباراة الختامية بين فريقي "الهلال" و"الفيصلي" ضمن بطولة كأس ولي العهد محمد بن سلمان، احتفلت شركة التعاونية للتأمين يوم أمس في ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، بتحقيق شريكها "فريق الهلال" السعودي لكرة القدم لقب "بطل الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن حسن البوق.

وبمناسبة هذا الإنجاز الرياضي، وبهدف تعزيز التفاعل مع جماهير الرياضة السعودية، أعلنت شركة "التعاونية للتأمين" عن إطلاق عرض جديد ولمدة محدودة، بتقديم خصم قدره 17% على منتج تأمين "الشامل" للمركبات، سواءً على الوثائق الجديدة أو التي يتم تجديدها خلال فترة العرض، ابتداءً من يوم الاثنين 31 مايو 2021 ولمدة 3 أيام، وذلك عبر قنوات البيع الرقمية الخاصة بالتعاونية والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والمبيعات الهاتفية.

وقد عبّرت "التعاونية" عن فرحتها بفوز فريق الهلال بلقب الدوري، عبر إطلاق مجموعة من البالونات مستلهمةً ألوانها من زي الفريق في الدقيقة 62 من المباراة الختامية والتي تعبر عن عدد البطولات التي فاز بها فريق الهلال خلال مسيرته الرياضية.

من جانبه، أعرب أحمد الغامدي المدير العام للاتصال المؤسسي في التعاونية عن سعادته بنجاح بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، وقال: "تمكّن شريكنا فريق الهلال زعيم الأندية السعودية من تجاوز العديد من التحديات التي ارتبطت بهذا الموسم، من مواجهة الفرق المنافسة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا على المستوى العالم، إلى تحقيقه الانتصار تلو الآخر دون وجود للجماهير على أرض الملعب نتيجة الإجراءات الاحترازية المعتمدة".

وأضاف "الغامدي": "بصفتنا شريكاً رئيسياً لفريق الهلال السعودي، نبارك لهم هذا الإنجاز الرياضي واستحقاقهم للقب بطل الدوري عن جدارة. وفي هذه المناسبة، نؤكد على شراكة الزعامة مع نادي الهلال، فكلاهما يمتلكان الريادة والخبرة في المجالين التأميني والرياضي، ويقدمان مثالاً إيجابياً ومشرّفاً في خدمة الوطن".

وأوضح "الغامدي": ومن أجل مشاركة الجماهير الرياضية فرحتهم بالبطولة، أطلقنا هذا العرض الخاص الذي يستهدف عملاء الشامل من أصحاب المركبات بجميع فئات المجتمع ولا سيما الشباب منهم لتسهيل حصولهم على التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجاتهم والمتوافقة مع أسلوب استخدامهم لمركباتهم".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال قد حسم لقب الدوري لصالحه منذ الأسبوع الماضي بعد فوزه على فريق التعاون في الجولة 29 من البطولة، ليحصد الفريق الملقّب بـ"الزعيم" بين جمهوره لقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخ النادي، آخرها الموسم الماضي.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
03:06 PM

"التعاونية" تمنح جماهير الرياضة خصماً بقيمة 17% على تأمين "الشامل" للمركبات

احتفالاً بفوز شريكها "الهلال" بلقب الدوري.. بهدف تعزيز التفاعل ومشاركة بالفرحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على وقع الأهازيج التي صدحت بها الجماهير العاشقة لكرة القدم السعودية أثناء المباراة الختامية بين فريقي "الهلال" و"الفيصلي" ضمن بطولة كأس ولي العهد محمد بن سلمان، احتفلت شركة التعاونية للتأمين يوم أمس في ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، بتحقيق شريكها "فريق الهلال" السعودي لكرة القدم لقب "بطل الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن حسن البوق.

وبمناسبة هذا الإنجاز الرياضي، وبهدف تعزيز التفاعل مع جماهير الرياضة السعودية، أعلنت شركة "التعاونية للتأمين" عن إطلاق عرض جديد ولمدة محدودة، بتقديم خصم قدره 17% على منتج تأمين "الشامل" للمركبات، سواءً على الوثائق الجديدة أو التي يتم تجديدها خلال فترة العرض، ابتداءً من يوم الاثنين 31 مايو 2021 ولمدة 3 أيام، وذلك عبر قنوات البيع الرقمية الخاصة بالتعاونية والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والمبيعات الهاتفية.

وقد عبّرت "التعاونية" عن فرحتها بفوز فريق الهلال بلقب الدوري، عبر إطلاق مجموعة من البالونات مستلهمةً ألوانها من زي الفريق في الدقيقة 62 من المباراة الختامية والتي تعبر عن عدد البطولات التي فاز بها فريق الهلال خلال مسيرته الرياضية.

من جانبه، أعرب أحمد الغامدي المدير العام للاتصال المؤسسي في التعاونية عن سعادته بنجاح بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، وقال: "تمكّن شريكنا فريق الهلال زعيم الأندية السعودية من تجاوز العديد من التحديات التي ارتبطت بهذا الموسم، من مواجهة الفرق المنافسة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا على المستوى العالم، إلى تحقيقه الانتصار تلو الآخر دون وجود للجماهير على أرض الملعب نتيجة الإجراءات الاحترازية المعتمدة".

وأضاف "الغامدي": "بصفتنا شريكاً رئيسياً لفريق الهلال السعودي، نبارك لهم هذا الإنجاز الرياضي واستحقاقهم للقب بطل الدوري عن جدارة. وفي هذه المناسبة، نؤكد على شراكة الزعامة مع نادي الهلال، فكلاهما يمتلكان الريادة والخبرة في المجالين التأميني والرياضي، ويقدمان مثالاً إيجابياً ومشرّفاً في خدمة الوطن".

وأوضح "الغامدي": ومن أجل مشاركة الجماهير الرياضية فرحتهم بالبطولة، أطلقنا هذا العرض الخاص الذي يستهدف عملاء الشامل من أصحاب المركبات بجميع فئات المجتمع ولا سيما الشباب منهم لتسهيل حصولهم على التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجاتهم والمتوافقة مع أسلوب استخدامهم لمركباتهم".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال قد حسم لقب الدوري لصالحه منذ الأسبوع الماضي بعد فوزه على فريق التعاون في الجولة 29 من البطولة، ليحصد الفريق الملقّب بـ"الزعيم" بين جمهوره لقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخ النادي، آخرها الموسم الماضي.

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