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فرق الدفاع المدني تُخلي 20 شخصًا إثر اندلاع حريق شقة في "منار جدة"

"القرني" يدعو لتوفير وسائل السلامة بالمنازل لاستخدامها فور انطلاق الشرارة الأولى

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم ٢٠ شخصًا احترازيًا عن طريق فرق الإنقاذ إثر اندلاع حريق بشقة بحي المنار شمال شرق المحافظة قبل إخماد الحريق ولم تسجل إصابات.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة : (18:19) عن اندلاع حريق بشقة في عمارة سكنية.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من أربعة أدوار وملحق.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

جدة الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق الدفاع المدني تُخلي 20 شخصًا إثر اندلاع حريق شقة في "منار جدة"
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم ٢٠ شخصًا احترازيًا عن طريق فرق الإنقاذ إثر اندلاع حريق بشقة بحي المنار شمال شرق المحافظة قبل إخماد الحريق ولم تسجل إصابات.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة : (18:19) عن اندلاع حريق بشقة في عمارة سكنية.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من أربعة أدوار وملحق.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:32 PM

فرق الدفاع المدني تُخلي 20 شخصًا إثر اندلاع حريق شقة في "منار جدة"

"القرني" يدعو لتوفير وسائل السلامة بالمنازل لاستخدامها فور انطلاق الشرارة الأولى

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عبدالله الراجحي - جدة
0
385

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم ٢٠ شخصًا احترازيًا عن طريق فرق الإنقاذ إثر اندلاع حريق بشقة بحي المنار شمال شرق المحافظة قبل إخماد الحريق ولم تسجل إصابات.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة : (18:19) عن اندلاع حريق بشقة في عمارة سكنية.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من أربعة أدوار وملحق.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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