هل تحصل وفاة بعد مرور سنة من أخذ اللقاح؟ "الصحة": غير صحيح

في إطار دور الوزارة التحذيري وتزامناً مع المتداول ما بعد الجرعات

لم يقتصر دور "#الصحة_937" على التوعية حول جرعات لقاح فيروس كورونا، واستقبال شكاوى واستفسارات المرضى فحسب؛ بل امتد إلى أبعد من ذلك، للتحذير من الشائعات المتعلقة باللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الصحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى الوصول إلى الحملة الوطنية للقاحات في سبيل الخروج من الأزمة، التي ضربت العالم بأسره.

وفي استفسار تكرر كثيراً تزامناً مع الشائعات المتداولة أخيراً حول وفاة مَن تلقى اللقاحات بشتى أنواعها بعد عام أو عامين؛ أجابت وزارة الصحة ممثلة في "#الصحة_937" على مغردة، قالت: هل صحيح أنه تحصل وفاة بعد مرور سنة من أخذ اللقاح؟ وهل حقيقة أم شائعة؟.. أرجو الرد.

وأجابت وزارة الصحة بقولها: غير صحيح.