4 محاور.. مختصات وخبراء يشاركون بملتقى "النشاط البدني" في الخرج

لقاء استهدف 350 معلماً وقادة المدارس.. و"العتيبي": فرصة للوعي والتوعية

رعى مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، أمس الخميس، ملتقى "النشاط البدني" في مقر المركز الثقافي لشركة الجامعة الأهلية للتعليم والتدريب؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة والنشاط البدني.

واستهدف اللقاء 350 معلماً ومسؤولات تربية بدنية وكذلك قادة المدارس؛ حيث تخلل اللقاء كلمة لمدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، رحب فيها بالضيوف المشاركين وشكر القائمين على الملتقى في النشاط الطلابي (بنين - بنات) على حسن التنظيم والإعداد.

وأشار "العتيبي" إلى أن هذا الملتقى فرصة للوعي الصحي البدني وتوعية المستهدفين بأهمية النشاط البدني, مضيفاً أن تعزيز مبدأ الصحة واللياقة في المدارس مهم جداً لغرس أسس الاهتمام بالصحة.

تضمن برنامج الملتقى محاور "طاقة الإنسان بين الصحة والمرض" قدمها الدكتور محمد الأحمدي، ومحور النوم "آليته- مراحل" وقدمتها الدكتورة فوزية بامقدم، فيما قدم الدكتور محمد الجويعد محور "الآثار النفسية والاجتماعية للنشاط البدني"، و"التغذية السليمة وأثرها على الصحة العامة" قدمها الدكتور فراس الشيخ.

وتخلل الجلسة مداخلات نقاشية متنوعة من جانب البنين والبنات, وفي ختام الملتقى كرم مدير التعليم المشاركين واللجان المنظمة والعاملة والجهات الداعمة والراعية للقاء.