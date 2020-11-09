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آخرها برنامج "جدير".. "صحة القنفذة" تقدم 229 دورة تدريبية خلال 2020

في مجالات مختلفة صحية وإدارية واستفاد منها عدد 3516 موظفًا

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة، عدد (229) دورة تدريبية متخصصة خلال ٢٠٢٠م. في مجالات مختلفة صحية وإدارية، واستفاد منها عدد (3516) موظفًا.

وحصلت الإدارة خلال ٢٠٢٠م على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقديم أنشطة التعليم الطبي المستمر، وكذلك اعتماد جمعية القلب الأمريكية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين.

ونفذت مؤخرًا دورة "جدير" استفاد منها (٣٠) موظفًا من الكوادر الإدارية ومسؤولي الأمن والسلامة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف إكساب المتدربين أبرز المعارف والمهارات والتوجهات المفيدة لهم في حياتهم العملية والشخصية.

وأتاحت الشؤون الأكاديمية والتدريب، الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتمثلة في موقع التدريب الإلكتروني الذي يمكّن المستفيدين من التعرف على الدورات المتاحة والتسجيل بها، كذلك خدمات التواصل المباشر والرد على جميع الاستفسارات من خلال خدمة واتساب أعمال الخاص بها.

وتم خلال ٢٠٢٠م إيفاد وابتعاث عدد ٥٧ موظفًا من أطباء وأخصائيين داخل المملكة وخارجها، كما تعمل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية على مواكبة كل ما هو جديد في المجال التدريبي لخدمة منسوبي "صحة القنفذة"، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تنعكس على الخدمات الصحية.

صحة القنفذة برنامج جدير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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آخرها برنامج "جدير".. "صحة القنفذة" تقدم 229 دورة تدريبية خلال 2020
سبق

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة، عدد (229) دورة تدريبية متخصصة خلال ٢٠٢٠م. في مجالات مختلفة صحية وإدارية، واستفاد منها عدد (3516) موظفًا.

وحصلت الإدارة خلال ٢٠٢٠م على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقديم أنشطة التعليم الطبي المستمر، وكذلك اعتماد جمعية القلب الأمريكية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين.

ونفذت مؤخرًا دورة "جدير" استفاد منها (٣٠) موظفًا من الكوادر الإدارية ومسؤولي الأمن والسلامة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف إكساب المتدربين أبرز المعارف والمهارات والتوجهات المفيدة لهم في حياتهم العملية والشخصية.

وأتاحت الشؤون الأكاديمية والتدريب، الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتمثلة في موقع التدريب الإلكتروني الذي يمكّن المستفيدين من التعرف على الدورات المتاحة والتسجيل بها، كذلك خدمات التواصل المباشر والرد على جميع الاستفسارات من خلال خدمة واتساب أعمال الخاص بها.

وتم خلال ٢٠٢٠م إيفاد وابتعاث عدد ٥٧ موظفًا من أطباء وأخصائيين داخل المملكة وخارجها، كما تعمل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية على مواكبة كل ما هو جديد في المجال التدريبي لخدمة منسوبي "صحة القنفذة"، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تنعكس على الخدمات الصحية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
10:54 AM

آخرها برنامج "جدير".. "صحة القنفذة" تقدم 229 دورة تدريبية خلال 2020

في مجالات مختلفة صحية وإدارية واستفاد منها عدد 3516 موظفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة، عدد (229) دورة تدريبية متخصصة خلال ٢٠٢٠م. في مجالات مختلفة صحية وإدارية، واستفاد منها عدد (3516) موظفًا.

وحصلت الإدارة خلال ٢٠٢٠م على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقديم أنشطة التعليم الطبي المستمر، وكذلك اعتماد جمعية القلب الأمريكية لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين.

ونفذت مؤخرًا دورة "جدير" استفاد منها (٣٠) موظفًا من الكوادر الإدارية ومسؤولي الأمن والسلامة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف إكساب المتدربين أبرز المعارف والمهارات والتوجهات المفيدة لهم في حياتهم العملية والشخصية.

وأتاحت الشؤون الأكاديمية والتدريب، الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتمثلة في موقع التدريب الإلكتروني الذي يمكّن المستفيدين من التعرف على الدورات المتاحة والتسجيل بها، كذلك خدمات التواصل المباشر والرد على جميع الاستفسارات من خلال خدمة واتساب أعمال الخاص بها.

وتم خلال ٢٠٢٠م إيفاد وابتعاث عدد ٥٧ موظفًا من أطباء وأخصائيين داخل المملكة وخارجها، كما تعمل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية على مواكبة كل ما هو جديد في المجال التدريبي لخدمة منسوبي "صحة القنفذة"، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تنعكس على الخدمات الصحية.

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