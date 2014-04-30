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"صحة المدينة" تكشف تفاصيل ضَبْط الوافد ممارس "طب العيون" في منزله

مفتي: عثرنا على أدوية منتهية الصلاحية في بيته.. وتسلَّمته الجهات الأمنية

كشف مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة، الأخصائي علاء علي مفتي، لـ"سبق" عن عملية ضَبْط ممارس "طب العيون" في المدينة المنورة، الذي يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية!

وقال مفتي لـ"سبق": تلقينا بلاغًا من طبيب في القطاع الخاص، اكتشف أن المريضة التي أتت له حصل لها مضاعفات وانفصال في الشبكية، وعندما استفسر منها أكدت له أنها أجرت عملية إزالة الماء الأبيض عند طبيب عربي في منزله بأحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة"!

وأضاف مفتي: تم التعامل مع البلاغ بسرية تامة، واستدعاء ابن المريضة، وأخذ إفادته، وإشعار النيابة العامة، وطلب الإذن منها للدهم والتفتيش بمرافقة الجهات الأمنية.

وبيَّن مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة أنه تم دهم منزل المقيم اليوم من قِبل الجهات الأمنية والشؤون الصحية، وكان يمارس العمل، ولديه مرضى في العيادة، ولديه عمليات صغيرة وعمليات كبرى، إضافة إلى ضَبْط أدوية منتهية الصلاحية.

وأكد مفتي أنه تم تسليم الطبيب للجهات الأمنية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بالمدينة المنورة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تفاعلها مع النيابة العامة والجهات الأمنية مع بلاغ متضرر من خطأ طبي من ممارس "طب العيون"، وهو وافد في المدينة المنورة، يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية. ودعت للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

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"صحة المدينة" تكشف تفاصيل ضَبْط الوافد ممارس "طب العيون" في منزله
سبق

كشف مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة، الأخصائي علاء علي مفتي، لـ"سبق" عن عملية ضَبْط ممارس "طب العيون" في المدينة المنورة، الذي يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية!

وقال مفتي لـ"سبق": تلقينا بلاغًا من طبيب في القطاع الخاص، اكتشف أن المريضة التي أتت له حصل لها مضاعفات وانفصال في الشبكية، وعندما استفسر منها أكدت له أنها أجرت عملية إزالة الماء الأبيض عند طبيب عربي في منزله بأحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة"!

وأضاف مفتي: تم التعامل مع البلاغ بسرية تامة، واستدعاء ابن المريضة، وأخذ إفادته، وإشعار النيابة العامة، وطلب الإذن منها للدهم والتفتيش بمرافقة الجهات الأمنية.

وبيَّن مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة أنه تم دهم منزل المقيم اليوم من قِبل الجهات الأمنية والشؤون الصحية، وكان يمارس العمل، ولديه مرضى في العيادة، ولديه عمليات صغيرة وعمليات كبرى، إضافة إلى ضَبْط أدوية منتهية الصلاحية.

وأكد مفتي أنه تم تسليم الطبيب للجهات الأمنية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بالمدينة المنورة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تفاعلها مع النيابة العامة والجهات الأمنية مع بلاغ متضرر من خطأ طبي من ممارس "طب العيون"، وهو وافد في المدينة المنورة، يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية. ودعت للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
08:32 PM

"صحة المدينة" تكشف تفاصيل ضَبْط الوافد ممارس "طب العيون" في منزله

مفتي: عثرنا على أدوية منتهية الصلاحية في بيته.. وتسلَّمته الجهات الأمنية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
17
31,818

كشف مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة، الأخصائي علاء علي مفتي، لـ"سبق" عن عملية ضَبْط ممارس "طب العيون" في المدينة المنورة، الذي يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية!

وقال مفتي لـ"سبق": تلقينا بلاغًا من طبيب في القطاع الخاص، اكتشف أن المريضة التي أتت له حصل لها مضاعفات وانفصال في الشبكية، وعندما استفسر منها أكدت له أنها أجرت عملية إزالة الماء الأبيض عند طبيب عربي في منزله بأحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة"!

وأضاف مفتي: تم التعامل مع البلاغ بسرية تامة، واستدعاء ابن المريضة، وأخذ إفادته، وإشعار النيابة العامة، وطلب الإذن منها للدهم والتفتيش بمرافقة الجهات الأمنية.

وبيَّن مدير إدارة الالتزام بصحة المدينة أنه تم دهم منزل المقيم اليوم من قِبل الجهات الأمنية والشؤون الصحية، وكان يمارس العمل، ولديه مرضى في العيادة، ولديه عمليات صغيرة وعمليات كبرى، إضافة إلى ضَبْط أدوية منتهية الصلاحية.

وأكد مفتي أنه تم تسليم الطبيب للجهات الأمنية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة بالمدينة المنورة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تفاعلها مع النيابة العامة والجهات الأمنية مع بلاغ متضرر من خطأ طبي من ممارس "طب العيون"، وهو وافد في المدينة المنورة، يستقبل المرضى في منزله الخاص، ويُجري لهم عمليات جراحية. ودعت للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

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