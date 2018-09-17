النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في سجون الباحة.. حفل ختامي لتحفيظ القرآن

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق، الحفل الختامي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لنزلاء سجون منطقة بالباحة، برعاية الشيخ محمد بن سعود آل فهيد مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة.
وفي كلمته بالحفل، أعرب مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة الشيخ محمد آل فهيد، عن عظيم شكره وامتنانه للمديرية العامة للسجون، على ما تقدمه من برامج متنوعة ومفيدة لنزﻻء ونزيلات السجون، ومنها المسابقات القرآنية التي تربط النزيل بكتاب الله عز وجل.
وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا يحكي ما يقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة داخل السجن وبعد خروجهم، وبعد ذلك استمع الحضور لبعض النماذج من النزلاء الفائزين في المسابقة.
وفي كلمته، أشاد مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجن العام بالباحة علي بن صالح الزهراني، بالتعاون المستمر والمثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات الخيرية التابعة لها مع سجون منطقة الباحة.
كما شرح تفاصيل المسابقة مبينًا أنها اشتملت على ثلاثة أفرع: الفرع الأول: حفظ جزءين من القرآن الكريم وحفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في التوحيد، والفرع الثاني: حفظ جزء من القرآن وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في نعيم الجنة، بينما الفرع الثالث: حفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وحفظ سورة الملك وتقديم بحث عن نعيم القبر وعذابه.


وفي الختام، قام مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة ومدير إدارة السجن العام بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، كما قدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة.
حضر الحفل مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي، والشيخ حسن بن جمعان الزهراني رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في سجون الباحة.. حفل ختامي لتحفيظ القرآن
سبق

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق، الحفل الختامي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لنزلاء سجون منطقة بالباحة، برعاية الشيخ محمد بن سعود آل فهيد مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة.
وفي كلمته بالحفل، أعرب مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة الشيخ محمد آل فهيد، عن عظيم شكره وامتنانه للمديرية العامة للسجون، على ما تقدمه من برامج متنوعة ومفيدة لنزﻻء ونزيلات السجون، ومنها المسابقات القرآنية التي تربط النزيل بكتاب الله عز وجل.
وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا يحكي ما يقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة داخل السجن وبعد خروجهم، وبعد ذلك استمع الحضور لبعض النماذج من النزلاء الفائزين في المسابقة.
وفي كلمته، أشاد مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجن العام بالباحة علي بن صالح الزهراني، بالتعاون المستمر والمثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات الخيرية التابعة لها مع سجون منطقة الباحة.
كما شرح تفاصيل المسابقة مبينًا أنها اشتملت على ثلاثة أفرع: الفرع الأول: حفظ جزءين من القرآن الكريم وحفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في التوحيد، والفرع الثاني: حفظ جزء من القرآن وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في نعيم الجنة، بينما الفرع الثالث: حفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وحفظ سورة الملك وتقديم بحث عن نعيم القبر وعذابه.


وفي الختام، قام مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة ومدير إدارة السجن العام بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، كما قدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة.
حضر الحفل مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي، والشيخ حسن بن جمعان الزهراني رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:37 AM

في سجون الباحة.. حفل ختامي لتحفيظ القرآن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
395

نظمت مديرية السجون بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق، الحفل الختامي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لنزلاء سجون منطقة بالباحة، برعاية الشيخ محمد بن سعود آل فهيد مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة.
وفي كلمته بالحفل، أعرب مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة الشيخ محمد آل فهيد، عن عظيم شكره وامتنانه للمديرية العامة للسجون، على ما تقدمه من برامج متنوعة ومفيدة لنزﻻء ونزيلات السجون، ومنها المسابقات القرآنية التي تربط النزيل بكتاب الله عز وجل.
وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا يحكي ما يقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة داخل السجن وبعد خروجهم، وبعد ذلك استمع الحضور لبعض النماذج من النزلاء الفائزين في المسابقة.
وفي كلمته، أشاد مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجن العام بالباحة علي بن صالح الزهراني، بالتعاون المستمر والمثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات الخيرية التابعة لها مع سجون منطقة الباحة.
كما شرح تفاصيل المسابقة مبينًا أنها اشتملت على ثلاثة أفرع: الفرع الأول: حفظ جزءين من القرآن الكريم وحفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في التوحيد، والفرع الثاني: حفظ جزء من القرآن وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في نعيم الجنة، بينما الفرع الثالث: حفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وحفظ سورة الملك وتقديم بحث عن نعيم القبر وعذابه.


وفي الختام، قام مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة ومدير إدارة السجن العام بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، كما قدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة.
حضر الحفل مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي، والشيخ حسن بن جمعان الزهراني رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,902
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,844
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,373

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة