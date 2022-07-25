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رئيس حجاج تركيا: الحج يحظى برعاية وتسهيلات عظيمة من الحكومة السعودية

لقاء بين "عنقاوي" و"بيرجان" لمناقشة خدمات 80 ألفاً من ضيوف الرحمن

ناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي سبل تجويد الخدمات لـ 80 ألف حاج تركي سيقدمون هذا الموسم لأداء فريضة الحج وذلك خلال لقائه برئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان.

وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان، أن شعيرة الحج تحظى بالرعاية الكريمة والتسهيلات العظيمة التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولة.

ونوه بالمشروعات الجبارة والإنجازات العملاقة التي نفذتها المملكة والتي يأتي من أبرزها التوسعة التاريخية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.


وأشار إلى أن 80 ألف حاج تركي سيؤدون فريضة الحج في حج هذا العام، منهم 20 ألف حاج قدموا من خلال الشركات السياحية، بعد أن أقيمت لهم الدروس التعليمية والمحاضرات الدينية والتوعية لتثقيفهم ولتوعيتهم بمناسك الحج قبل قدومهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا لخدمة وراحة ضيوف الرحمن الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم.

من جانب آخر، أقامت المؤسسة دورة مبادئ الإسعافات الأولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي، وبإشراف القطاع الصحي بالمؤسسة، والتي تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية من خلال مبادرة الهيئة لتوعية وتدريب جميع المشاركين من منسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في موسم حج 1440.

ويحرص قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة على رفع مستوى أداء منسوبيه بالإضافة للقطاعات الأخرى، وأكد عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز سروجي على أهمية مثل هذه الدورات التي تفيد المنسوبين سواء في موسم الحج أو الأوقات الأخرى، منوهاً بضرورة إلمام الجميع بمثل هذه الدورات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس حجاج تركيا: الحج يحظى برعاية وتسهيلات عظيمة من الحكومة السعودية
سبق

ناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي سبل تجويد الخدمات لـ 80 ألف حاج تركي سيقدمون هذا الموسم لأداء فريضة الحج وذلك خلال لقائه برئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان.

وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان، أن شعيرة الحج تحظى بالرعاية الكريمة والتسهيلات العظيمة التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولة.

ونوه بالمشروعات الجبارة والإنجازات العملاقة التي نفذتها المملكة والتي يأتي من أبرزها التوسعة التاريخية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.


وأشار إلى أن 80 ألف حاج تركي سيؤدون فريضة الحج في حج هذا العام، منهم 20 ألف حاج قدموا من خلال الشركات السياحية، بعد أن أقيمت لهم الدروس التعليمية والمحاضرات الدينية والتوعية لتثقيفهم ولتوعيتهم بمناسك الحج قبل قدومهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا لخدمة وراحة ضيوف الرحمن الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم.

من جانب آخر، أقامت المؤسسة دورة مبادئ الإسعافات الأولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي، وبإشراف القطاع الصحي بالمؤسسة، والتي تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية من خلال مبادرة الهيئة لتوعية وتدريب جميع المشاركين من منسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في موسم حج 1440.

ويحرص قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة على رفع مستوى أداء منسوبيه بالإضافة للقطاعات الأخرى، وأكد عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز سروجي على أهمية مثل هذه الدورات التي تفيد المنسوبين سواء في موسم الحج أو الأوقات الأخرى، منوهاً بضرورة إلمام الجميع بمثل هذه الدورات.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:53 AM

رئيس حجاج تركيا: الحج يحظى برعاية وتسهيلات عظيمة من الحكومة السعودية

لقاء بين "عنقاوي" و"بيرجان" لمناقشة خدمات 80 ألفاً من ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي سبل تجويد الخدمات لـ 80 ألف حاج تركي سيقدمون هذا الموسم لأداء فريضة الحج وذلك خلال لقائه برئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان.

وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا رمزي بيرجان، أن شعيرة الحج تحظى بالرعاية الكريمة والتسهيلات العظيمة التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولة.

ونوه بالمشروعات الجبارة والإنجازات العملاقة التي نفذتها المملكة والتي يأتي من أبرزها التوسعة التاريخية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.


وأشار إلى أن 80 ألف حاج تركي سيؤدون فريضة الحج في حج هذا العام، منهم 20 ألف حاج قدموا من خلال الشركات السياحية، بعد أن أقيمت لهم الدروس التعليمية والمحاضرات الدينية والتوعية لتثقيفهم ولتوعيتهم بمناسك الحج قبل قدومهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا لخدمة وراحة ضيوف الرحمن الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم.

من جانب آخر، أقامت المؤسسة دورة مبادئ الإسعافات الأولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي، وبإشراف القطاع الصحي بالمؤسسة، والتي تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية من خلال مبادرة الهيئة لتوعية وتدريب جميع المشاركين من منسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة في موسم حج 1440.

ويحرص قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة على رفع مستوى أداء منسوبيه بالإضافة للقطاعات الأخرى، وأكد عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز سروجي على أهمية مثل هذه الدورات التي تفيد المنسوبين سواء في موسم الحج أو الأوقات الأخرى، منوهاً بضرورة إلمام الجميع بمثل هذه الدورات.

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