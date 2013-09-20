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"مستورة الشمري": إنشاء منتدى للبرلمانيات العربيات إحدى أدوات تمكين المرأة

لمحاكاة الاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه

أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن موافقة هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الأخير على إنشاء منتدى البرلمانيات العربي، يعد إحدى أدوات وآليات العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية.
وقالت الشمري في تصريح لها اليوم بالقاهرة، إن المنتدى يمثل فرصة لمحاكاة منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه، حيث يسعى لتحقيق عدة أهداف، منها خلق آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات على مستوى المجالس الوطنية والبرلمانات العربية، وما يتيحه ذلك من إمكانية بناء شبكة للبرلمانيات العربيات، فضلاً عن كونه أداة ووسيلة مؤسسية للتنسيق بين البرلمانيات العربيات وتفعيل دورهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضحت أن المنتدى سيشكل قوة دفع حقيقية لتمكين البرلمانيات العربيات بأدوات تنفيذ الالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، مبينة أنه سيمثل فرصة لإنشاء أول خريطة تفاعلية عربية للمرأة في المواقع البرلمانية.

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"مستورة الشمري": إنشاء منتدى للبرلمانيات العربيات إحدى أدوات تمكين المرأة
سبق

أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن موافقة هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الأخير على إنشاء منتدى البرلمانيات العربي، يعد إحدى أدوات وآليات العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية.
وقالت الشمري في تصريح لها اليوم بالقاهرة، إن المنتدى يمثل فرصة لمحاكاة منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه، حيث يسعى لتحقيق عدة أهداف، منها خلق آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات على مستوى المجالس الوطنية والبرلمانات العربية، وما يتيحه ذلك من إمكانية بناء شبكة للبرلمانيات العربيات، فضلاً عن كونه أداة ووسيلة مؤسسية للتنسيق بين البرلمانيات العربيات وتفعيل دورهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضحت أن المنتدى سيشكل قوة دفع حقيقية لتمكين البرلمانيات العربيات بأدوات تنفيذ الالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، مبينة أنه سيمثل فرصة لإنشاء أول خريطة تفاعلية عربية للمرأة في المواقع البرلمانية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:20 PM

"مستورة الشمري": إنشاء منتدى للبرلمانيات العربيات إحدى أدوات تمكين المرأة

لمحاكاة الاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن موافقة هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الأخير على إنشاء منتدى البرلمانيات العربي، يعد إحدى أدوات وآليات العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية.
وقالت الشمري في تصريح لها اليوم بالقاهرة، إن المنتدى يمثل فرصة لمحاكاة منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه، حيث يسعى لتحقيق عدة أهداف، منها خلق آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات على مستوى المجالس الوطنية والبرلمانات العربية، وما يتيحه ذلك من إمكانية بناء شبكة للبرلمانيات العربيات، فضلاً عن كونه أداة ووسيلة مؤسسية للتنسيق بين البرلمانيات العربيات وتفعيل دورهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضحت أن المنتدى سيشكل قوة دفع حقيقية لتمكين البرلمانيات العربيات بأدوات تنفيذ الالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، مبينة أنه سيمثل فرصة لإنشاء أول خريطة تفاعلية عربية للمرأة في المواقع البرلمانية.

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