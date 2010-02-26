النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرصة للسعوديين حملة الدكتوراه.. 125 وظيفة بجامعة حائل هنا شروطها

على درجات "أستاذ" و"مشارك" و"مساعد".. و20 جمادى الآخرة الموعد النهائي

أعلنت جامعة حائل، ممثلةً بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن توفر أكثر من 125 وظيفة أكاديمية في جميع كليات الجامعة بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات، وحددت الفترة من أمس الأحد حتى 20/ 6/ 1439هـ موعداً للتقدم على أن يكون عبر إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة من خلال التقديم المتاح إلكترونياً.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره عن "جيد جداً" في جميع المراحل التعليمية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تعادل الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يتطابق التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يجتاز المتقدم او المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص وظيفتي "أستاذ مشارك" و"أستاذ" يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وعن الوثائق المطلوبة، أشارت الوكالة إلى أنه يجب إحضار صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من السجلات الأكاديمية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من المعادلات للوثائق الصادرة من خارج المملكة.

يشار إلى أنه يمكن التقدم للوظائف عبر الرابط الآتي: http://ultimus.uoh.edu.sa/EmploymentOutUniv/Default.aspx.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرصة للسعوديين حملة الدكتوراه.. 125 وظيفة بجامعة حائل هنا شروطها
سبق

أعلنت جامعة حائل، ممثلةً بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن توفر أكثر من 125 وظيفة أكاديمية في جميع كليات الجامعة بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات، وحددت الفترة من أمس الأحد حتى 20/ 6/ 1439هـ موعداً للتقدم على أن يكون عبر إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة من خلال التقديم المتاح إلكترونياً.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره عن "جيد جداً" في جميع المراحل التعليمية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تعادل الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يتطابق التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يجتاز المتقدم او المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص وظيفتي "أستاذ مشارك" و"أستاذ" يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وعن الوثائق المطلوبة، أشارت الوكالة إلى أنه يجب إحضار صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من السجلات الأكاديمية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من المعادلات للوثائق الصادرة من خارج المملكة.

يشار إلى أنه يمكن التقدم للوظائف عبر الرابط الآتي: http://ultimus.uoh.edu.sa/EmploymentOutUniv/Default.aspx.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:50 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:56 PM

فرصة للسعوديين حملة الدكتوراه.. 125 وظيفة بجامعة حائل هنا شروطها

على درجات "أستاذ" و"مشارك" و"مساعد".. و20 جمادى الآخرة الموعد النهائي

A A A
خالد السليمي - حائل
2
2,950

أعلنت جامعة حائل، ممثلةً بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن توفر أكثر من 125 وظيفة أكاديمية في جميع كليات الجامعة بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات، وحددت الفترة من أمس الأحد حتى 20/ 6/ 1439هـ موعداً للتقدم على أن يكون عبر إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة من خلال التقديم المتاح إلكترونياً.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره عن "جيد جداً" في جميع المراحل التعليمية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تعادل الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يتطابق التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يجتاز المتقدم او المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص وظيفتي "أستاذ مشارك" و"أستاذ" يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وعن الوثائق المطلوبة، أشارت الوكالة إلى أنه يجب إحضار صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من السجلات الأكاديمية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من المعادلات للوثائق الصادرة من خارج المملكة.

يشار إلى أنه يمكن التقدم للوظائف عبر الرابط الآتي: http://ultimus.uoh.edu.sa/EmploymentOutUniv/Default.aspx.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,453
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,633

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة