فرصة للسعوديين حملة الدكتوراه.. 125 وظيفة بجامعة حائل هنا شروطها

على درجات "أستاذ" و"مشارك" و"مساعد".. و20 جمادى الآخرة الموعد النهائي

أعلنت جامعة حائل، ممثلةً بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن توفر أكثر من 125 وظيفة أكاديمية في جميع كليات الجامعة بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات، وحددت الفترة من أمس الأحد حتى 20/ 6/ 1439هـ موعداً للتقدم على أن يكون عبر إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة من خلال التقديم المتاح إلكترونياً.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل تقديره عن "جيد جداً" في جميع المراحل التعليمية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تعادل الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يتطابق التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يجتاز المتقدم او المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص وظيفتي "أستاذ مشارك" و"أستاذ" يجب أن يكون حاصلاً على الرتبة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وعن الوثائق المطلوبة، أشارت الوكالة إلى أنه يجب إحضار صورة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من السجلات الأكاديمية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، وصورة من المعادلات للوثائق الصادرة من خارج المملكة.

يشار إلى أنه يمكن التقدم للوظائف عبر الرابط الآتي: http://ultimus.uoh.edu.sa/EmploymentOutUniv/Default.aspx.