المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا

أكدت وقوفها مع حكومة وشعب الكونغو

أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.