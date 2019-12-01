المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا
أكدت وقوفها مع حكومة وشعب الكونغو
أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.
وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
فيضانات الكونغو
المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-01
أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.
وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.
01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:20 AM
المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كينشاسا
أكدت وقوفها مع حكومة وشعب الكونغو
أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.
وأكدت وزارة الخارجية، وقوفَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.