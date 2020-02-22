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بالفيديو.. موكب مهيب للمختطف "القرادي" في قمة جبل منجد مسقط رأس ذويه

بعد استقبال كبير شهده مطار جازان لحظة وصوله من الدمام

استقبال مهيب شهدته قمة جبل منجد بمحافظة هروب للشاب "نايف قرادي"، بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عاماً، وسط توافد عدد كبير من المركبات من أقاربه وغيرهم، احتفاءً بعودته.

واحتفلت أسرة "القرادي" بجبل منجد بعودته إلى ذويه وسط جموع غفيرة من الأهالي، بعد استقبال كبير شهده مطار جازان يوم أمس لحظة وصوله من الدمام.

يشار إلى أن جمعية الأزمات النفسية تلقت توجيهات برعاية وزيارة أسرة نايف؛ نظرًا لكونها من الأسر الفقيرة، وللظروف النفسية التي قد تصيب الأشخاص في مثل تلك المواقف.

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بالفيديو.. موكب مهيب للمختطف "القرادي" في قمة جبل منجد مسقط رأس ذويه
سبق

استقبال مهيب شهدته قمة جبل منجد بمحافظة هروب للشاب "نايف قرادي"، بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عاماً، وسط توافد عدد كبير من المركبات من أقاربه وغيرهم، احتفاءً بعودته.

واحتفلت أسرة "القرادي" بجبل منجد بعودته إلى ذويه وسط جموع غفيرة من الأهالي، بعد استقبال كبير شهده مطار جازان يوم أمس لحظة وصوله من الدمام.

يشار إلى أن جمعية الأزمات النفسية تلقت توجيهات برعاية وزيارة أسرة نايف؛ نظرًا لكونها من الأسر الفقيرة، وللظروف النفسية التي قد تصيب الأشخاص في مثل تلك المواقف.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
07:27 PM

بالفيديو.. موكب مهيب للمختطف "القرادي" في قمة جبل منجد مسقط رأس ذويه

بعد استقبال كبير شهده مطار جازان لحظة وصوله من الدمام

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فهد كاملي - جازان
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18,913

استقبال مهيب شهدته قمة جبل منجد بمحافظة هروب للشاب "نايف قرادي"، بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عاماً، وسط توافد عدد كبير من المركبات من أقاربه وغيرهم، احتفاءً بعودته.

واحتفلت أسرة "القرادي" بجبل منجد بعودته إلى ذويه وسط جموع غفيرة من الأهالي، بعد استقبال كبير شهده مطار جازان يوم أمس لحظة وصوله من الدمام.

يشار إلى أن جمعية الأزمات النفسية تلقت توجيهات برعاية وزيارة أسرة نايف؛ نظرًا لكونها من الأسر الفقيرة، وللظروف النفسية التي قد تصيب الأشخاص في مثل تلك المواقف.

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