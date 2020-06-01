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قيادات مدينة "سعود الطبية" يعربون لمنسوبيها عن تقديرهم على جهودهم

عبّروا عن فخرهم بما أنجزوه خلال أزمة كورونا

بعث قياديو مدينة الملك سعود الطبية، تهانيهم لمنسوبي المدينة باليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، معبّرين عن بالغ اعتزازهم نظير جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مقطع فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بعنوان "أنتم فخرنا جميعًا" على خلاف ما شهدته السنوات الماضية من إقامة حفل معايدة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة أحمد العنزي، أنه فخور بما يقدمه أبطال المدينة بمختلف المجالات، مضيفًا بقوله: "كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وأن يجزيكم خير الجزاء".

فيما وجّه المدير التنفيذي للشؤون الطبية فيصل الأكلبي، رسالة للممارسين الصحيين بالصفوف الأمامية قدم من خلالها جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمونه من خدمات جليلة، سائلاً المولى القدير أن يكتب لهم الأجر والثواب على أعمالهم.

من جانب آخر، ثمّن المدير التنفيذي لرأس المال البشري ناصر بن سعيد، جهود جميع الموظفين في مختلف المجالات، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

إلى ذلك، نوه المدير التنفيذي للتمريض عبدالله الدماعين، بأن ما يقدمه الجميع من عمل في هذه الجائحة أثبت للجميع أنهم على قدر المسؤولية والأمانة.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للتشغيل ممدوح طاشكندي، في كلمته للموظفين "عيدكم مبارك، وجهودكم مشكورة وبإذن الله مأجورة، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم".

بينما نوهت المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير بالإنابة فاطمة الويف، بأن كل الجهود التي يقدمها الكل في مواجهة هذه الأزمة سوف تظل مذكورة، سائلة الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم.

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قيادات مدينة "سعود الطبية" يعربون لمنسوبيها عن تقديرهم على جهودهم
سبق

بعث قياديو مدينة الملك سعود الطبية، تهانيهم لمنسوبي المدينة باليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، معبّرين عن بالغ اعتزازهم نظير جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مقطع فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بعنوان "أنتم فخرنا جميعًا" على خلاف ما شهدته السنوات الماضية من إقامة حفل معايدة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة أحمد العنزي، أنه فخور بما يقدمه أبطال المدينة بمختلف المجالات، مضيفًا بقوله: "كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وأن يجزيكم خير الجزاء".

فيما وجّه المدير التنفيذي للشؤون الطبية فيصل الأكلبي، رسالة للممارسين الصحيين بالصفوف الأمامية قدم من خلالها جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمونه من خدمات جليلة، سائلاً المولى القدير أن يكتب لهم الأجر والثواب على أعمالهم.

من جانب آخر، ثمّن المدير التنفيذي لرأس المال البشري ناصر بن سعيد، جهود جميع الموظفين في مختلف المجالات، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

إلى ذلك، نوه المدير التنفيذي للتمريض عبدالله الدماعين، بأن ما يقدمه الجميع من عمل في هذه الجائحة أثبت للجميع أنهم على قدر المسؤولية والأمانة.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للتشغيل ممدوح طاشكندي، في كلمته للموظفين "عيدكم مبارك، وجهودكم مشكورة وبإذن الله مأجورة، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم".

بينما نوهت المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير بالإنابة فاطمة الويف، بأن كل الجهود التي يقدمها الكل في مواجهة هذه الأزمة سوف تظل مذكورة، سائلة الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:38 PM

قيادات مدينة "سعود الطبية" يعربون لمنسوبيها عن تقديرهم على جهودهم

عبّروا عن فخرهم بما أنجزوه خلال أزمة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعث قياديو مدينة الملك سعود الطبية، تهانيهم لمنسوبي المدينة باليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، معبّرين عن بالغ اعتزازهم نظير جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مقطع فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بعنوان "أنتم فخرنا جميعًا" على خلاف ما شهدته السنوات الماضية من إقامة حفل معايدة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة أحمد العنزي، أنه فخور بما يقدمه أبطال المدينة بمختلف المجالات، مضيفًا بقوله: "كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وأن يجزيكم خير الجزاء".

فيما وجّه المدير التنفيذي للشؤون الطبية فيصل الأكلبي، رسالة للممارسين الصحيين بالصفوف الأمامية قدم من خلالها جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمونه من خدمات جليلة، سائلاً المولى القدير أن يكتب لهم الأجر والثواب على أعمالهم.

من جانب آخر، ثمّن المدير التنفيذي لرأس المال البشري ناصر بن سعيد، جهود جميع الموظفين في مختلف المجالات، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

إلى ذلك، نوه المدير التنفيذي للتمريض عبدالله الدماعين، بأن ما يقدمه الجميع من عمل في هذه الجائحة أثبت للجميع أنهم على قدر المسؤولية والأمانة.

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للتشغيل ممدوح طاشكندي، في كلمته للموظفين "عيدكم مبارك، وجهودكم مشكورة وبإذن الله مأجورة، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم".

بينما نوهت المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير بالإنابة فاطمة الويف، بأن كل الجهود التي يقدمها الكل في مواجهة هذه الأزمة سوف تظل مذكورة، سائلة الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم.

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