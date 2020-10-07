عسير.. ضبط مواطن وبحوزته 830 حزمة من نبات القات المخدر

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.
وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.
وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.
وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.
وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.