النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد

وقع الحادث بعد 24 ساعة من تحذير مواطن من خطورة الموقف أثناء عبور الأهالي

تعرض مقيم آسيوي، مساء اليوم الثلاثاء، لحادث دهس بطريق الملك فهد مقابل حديقة الملك فهد التي تم افتتاحها قبل أيام.

وتفصيلاً، أشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المقيم الآسيوي يعمل بأحد محال مغاسل الملابس بالمحافظة وتعرض للدهس عند ترجله على قدميه أثناء عبور الطريق قادمًا من الحديقة.

وكان المواطن خالد الزنان قد وجّه أمس رسائل مطالبات أثناء توثيقه عبور الأهالي الطريق ذهابًا وخروجًا من الحديقة، منوهًا بخطورة الموقف، وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة إنشاء جسر مشاة على طريق الملك فهد مقابل الحديقة ليسهل التنقل منها وإليها أثناء التسوق من المحال التجارية المقابلة لها وذلك للحد من حوادث الدهس التي قد تتكرر لا سمح الله إذا ترك الأمر على وضعه الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد
سبق

تعرض مقيم آسيوي، مساء اليوم الثلاثاء، لحادث دهس بطريق الملك فهد مقابل حديقة الملك فهد التي تم افتتاحها قبل أيام.

وتفصيلاً، أشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المقيم الآسيوي يعمل بأحد محال مغاسل الملابس بالمحافظة وتعرض للدهس عند ترجله على قدميه أثناء عبور الطريق قادمًا من الحديقة.

وكان المواطن خالد الزنان قد وجّه أمس رسائل مطالبات أثناء توثيقه عبور الأهالي الطريق ذهابًا وخروجًا من الحديقة، منوهًا بخطورة الموقف، وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة إنشاء جسر مشاة على طريق الملك فهد مقابل الحديقة ليسهل التنقل منها وإليها أثناء التسوق من المحال التجارية المقابلة لها وذلك للحد من حوادث الدهس التي قد تتكرر لا سمح الله إذا ترك الأمر على وضعه الحالي.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:21 PM

دهس مقيم آسيوي بالأفلاج يؤكد المَطالب بضرورة إنشاء جسر مشاة بطريق الملك فهد

وقع الحادث بعد 24 ساعة من تحذير مواطن من خطورة الموقف أثناء عبور الأهالي

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
1,872

تعرض مقيم آسيوي، مساء اليوم الثلاثاء، لحادث دهس بطريق الملك فهد مقابل حديقة الملك فهد التي تم افتتاحها قبل أيام.

وتفصيلاً، أشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المقيم الآسيوي يعمل بأحد محال مغاسل الملابس بالمحافظة وتعرض للدهس عند ترجله على قدميه أثناء عبور الطريق قادمًا من الحديقة.

وكان المواطن خالد الزنان قد وجّه أمس رسائل مطالبات أثناء توثيقه عبور الأهالي الطريق ذهابًا وخروجًا من الحديقة، منوهًا بخطورة الموقف، وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة إنشاء جسر مشاة على طريق الملك فهد مقابل الحديقة ليسهل التنقل منها وإليها أثناء التسوق من المحال التجارية المقابلة لها وذلك للحد من حوادث الدهس التي قد تتكرر لا سمح الله إذا ترك الأمر على وضعه الحالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,396

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة