جمعية الأطفال المعوقين و"الصناعي" يوقعان اتفاقية تعاون

تتضمن تبني الصندوق لبرنامج "أجر كل شهر"

وقعت جمعية الأطفال المعوقين، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، اتفاقية تعاون، تتضمن تبني منسوبي الصندوق لبرنامج "أجر كل شهر"، وتخصيص إيراداته لدعم برامج الرعاية المقدمة للأطفال منسوبي مراكز الجمعية.

حضر مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر الجمعية بالرياض، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بالجمعية، المهندس عثمان بن حمد الفارس، ومدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل.

وأشاد "الفارس" بالمبادرة المميزة من قبل المسؤولين في صندوق التنمية الصناعية السعودي، ووصفها بأنها "خطوة تجسد التزام الصندوق بثقافة المسؤولية الاجتماعية وحرصه على الإسهام في خدمة المجتمع".

وأوضح أن القطاعين العام والخاص أسهما بشكل كبير من خلال الكيانات أو الأفراد بدعم أنشطة الجمعية.

وأضاف "حريصون على استمرارية الدعم من أجل الاستدامة وتطوير الجوانب الطبية والتعليمية في الجمعية التي هي أساس العمل في الجمعية التي تحظى بدعم من قبل رئيس مجلس الإدارة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يوجه دائمًا، بمنح الجميع حرية الدعم ومساندة العمل الخيري".

وقع الاتفاقية الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين، عوض بن عبدالله الغامدي، ومدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل.

وعقب ذلك شارك مدير عام الصندوق الصناعي، في برنامج "جرب الكرسي"، وهو نشاط توعوي، عبارة عن تجربة الكرسي المتحرك في مسارات مختلفة للإحساس بواقع ذوي الإعاقة والمصاعب التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وأشاد "المعجل" بالخطوات المميزة التي تقوم بها جمعية الأطفال المعوقين، قائلا: "ما شاهدته اليوم يعكس مدى الاهتمام من قبل مسيري الجمعية باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً على المستوى التعليمي أو الطبي، وبالتأكيد العمل المؤسسي المميز، هو من أوصل جمعية الأطفال المعوقين لهذه الدرجة من النجاح، ونحن فخورون بذلك وأتمنى أن تثمر هذه الاتفاقية عن نجاح جديد لهذا الصرح المهم في بلادنا الحبيبة الذي يخدم فئة غالية على قلوب الجميع".

وزار مدير عام الصندوق الصناعي، القسمين التعليمي والطبي، واطلع خلالها على البرامج المقدمة للأطفال.

وتابع ومرافقيه جزءًا من الحصص التعليمية اليومية التي تعطى للأطفال، إلى جانب الجلسات الطبية التي يشرف عليها اخصائيين متميزين في هذا المجال.

ودوّن المعجل في نهاية جولته كلمة في سجل الزيارات الرسمية للجمعية.