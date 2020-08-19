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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن آلية الدراسة للعام الجامعي

سيباشر أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وفنيو المعامل العملَ في المقر

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، آلية واستراتيجية عمل الجامعة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، الذي يشمل منسوبي الجامعة؛ بهدف تحقيق الجودة التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن آلية الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد ١٤٤٢هـ بالجامعة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وفنيي المعامل؛ حيث سيباشرون العمل في المقر مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة.

وأشار إلى أن تقديم المحاضرات النظرية للطلاب والطالبات، سيتم عن بُعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة؛ منوهًا بأنه في حال وجود ضرورة لتقديم بعض المحاضرات النظرية سيكون حضوريًّا؛ خصوصًا المحاضرات النظرية التي تشمل على مهارات تطبيقية؛ فيتم ذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأفاد الدكتور "العتيبي" بأن مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضرية سيتم تدريسه حضوريًّا بما لا يقل عن 50% من ساعات الاتصال المعتمدة للمقرر؛ في حين أن الدروس العملية في المعامل والمختبرات ستقام حضوريًّا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقًا للدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية والصادر من الجامعة والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية استمرار التدريب السريري والميداني بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في مراكز التدريب؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن الاختبارات الفصلية والنهائية ستقدم حضوريًّا وفق ترتيبات ستعلن في حينها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن آلية الدراسة للعام الجامعي
سبق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، آلية واستراتيجية عمل الجامعة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، الذي يشمل منسوبي الجامعة؛ بهدف تحقيق الجودة التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن آلية الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد ١٤٤٢هـ بالجامعة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وفنيي المعامل؛ حيث سيباشرون العمل في المقر مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة.

وأشار إلى أن تقديم المحاضرات النظرية للطلاب والطالبات، سيتم عن بُعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة؛ منوهًا بأنه في حال وجود ضرورة لتقديم بعض المحاضرات النظرية سيكون حضوريًّا؛ خصوصًا المحاضرات النظرية التي تشمل على مهارات تطبيقية؛ فيتم ذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأفاد الدكتور "العتيبي" بأن مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضرية سيتم تدريسه حضوريًّا بما لا يقل عن 50% من ساعات الاتصال المعتمدة للمقرر؛ في حين أن الدروس العملية في المعامل والمختبرات ستقام حضوريًّا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقًا للدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية والصادر من الجامعة والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية استمرار التدريب السريري والميداني بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في مراكز التدريب؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن الاختبارات الفصلية والنهائية ستقدم حضوريًّا وفق ترتيبات ستعلن في حينها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:23 AM

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن آلية الدراسة للعام الجامعي

سيباشر أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وفنيو المعامل العملَ في المقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، آلية واستراتيجية عمل الجامعة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، الذي يشمل منسوبي الجامعة؛ بهدف تحقيق الجودة التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن آلية الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد ١٤٤٢هـ بالجامعة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وفنيي المعامل؛ حيث سيباشرون العمل في المقر مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة.

وأشار إلى أن تقديم المحاضرات النظرية للطلاب والطالبات، سيتم عن بُعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة؛ منوهًا بأنه في حال وجود ضرورة لتقديم بعض المحاضرات النظرية سيكون حضوريًّا؛ خصوصًا المحاضرات النظرية التي تشمل على مهارات تطبيقية؛ فيتم ذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأفاد الدكتور "العتيبي" بأن مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضرية سيتم تدريسه حضوريًّا بما لا يقل عن 50% من ساعات الاتصال المعتمدة للمقرر؛ في حين أن الدروس العملية في المعامل والمختبرات ستقام حضوريًّا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقًا للدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية والصادر من الجامعة والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية استمرار التدريب السريري والميداني بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في مراكز التدريب؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن الاختبارات الفصلية والنهائية ستقدم حضوريًّا وفق ترتيبات ستعلن في حينها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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