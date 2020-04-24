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في العاصمة المقدسة.. التزام الجميع بمنع التجول في مستهل شهر رمضان

الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية

شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة اليوم، مع بداية شهر رمضان المبارك، وجود الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية في طرق العاصمة المقدسة وميادينها والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام للوقوف على تطبيق القرار؛ ظهر التزام المواطنين والمقيمين على حد سواء، مستشعرين المسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح من جائحة كورونا.

وقد ظهرت الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية؛ مما يمثل التزامًا تامًّا من قِبَل المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة؛ وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.

وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد مكة المكرمة وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالعاصمة المقدسة والضواحي؛ ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ لمختلف أحياء العاصمة المقدسة.

منع التجول مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في العاصمة المقدسة.. التزام الجميع بمنع التجول في مستهل شهر رمضان
سبق

شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة اليوم، مع بداية شهر رمضان المبارك، وجود الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية في طرق العاصمة المقدسة وميادينها والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام للوقوف على تطبيق القرار؛ ظهر التزام المواطنين والمقيمين على حد سواء، مستشعرين المسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح من جائحة كورونا.

وقد ظهرت الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية؛ مما يمثل التزامًا تامًّا من قِبَل المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة؛ وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.

وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد مكة المكرمة وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالعاصمة المقدسة والضواحي؛ ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ لمختلف أحياء العاصمة المقدسة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:47 PM

في العاصمة المقدسة.. التزام الجميع بمنع التجول في مستهل شهر رمضان

الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة اليوم، مع بداية شهر رمضان المبارك، وجود الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية في طرق العاصمة المقدسة وميادينها والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام للوقوف على تطبيق القرار؛ ظهر التزام المواطنين والمقيمين على حد سواء، مستشعرين المسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح من جائحة كورونا.

وقد ظهرت الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية؛ مما يمثل التزامًا تامًّا من قِبَل المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة؛ وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.

وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد مكة المكرمة وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالعاصمة المقدسة والضواحي؛ ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ لمختلف أحياء العاصمة المقدسة.

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