شاهد خريطة العلا الجديدة.. 20 كم من المعالم المذهلة يخدمها مطار عالمي

تستهدف 120 مليار ريال دخل

يؤكد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الخريطة التصميمية للعلا تحولها إلى واحة التاريخ وعاصمة للتراث بدءًا من 2023 وحتى اكتمال المشروع في عام 2035.

رقميًا يستهدف المشروع توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، والمساهمة بمبلغ 120 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة واستقبال 2 مليون زائر وإنشاء 9 آلاف غرفة فندقية بحلول عام 2035 من خلال 20 كم تبدأ من مركز العلا والبلدة القديمة ومرورًا بواحة دادان وجبل عكمة والواحة النبطية وحتى الحجر الأثرية بمسمى "عبر الزمن"، ومع تخصيص 80% من إجمالي مساحة العلا كمحميات طبيعية لإعادة إحياء النباتات وإعادة النظم الطبيعية القديمة فيها وتأهيل 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء مع إنشاء 15 مرفقًا ثقافيًا وسياحيًا جديدًا، بما في ذلك المتاحف والمعارض ومعالم الجذب السياحي لتكون معالم رئيسية لكل مركز مع إنشاء قطار العلا الذي يربط بين المطار ونقاط الزيارة.

يذكر أنه تم تحويل مطار العلا المحلي إلى مطار دولي بعد استيفائه جميع المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار، وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا مع زيادة إمكانات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة 49 ألف متر مربع تتسع لـ 15 طائرة تجارية.