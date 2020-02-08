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حرب تجارية.. إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية للفلسطينيين

سلطات الاحتلال تطبق القرار ابتداءً من الغد

ذكر وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم (السبت)، أن إسرائيل صعّدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وأوضح "العطاري" لإذاعة صوت فلسطين أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أمس أنه اعتبارًا من غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، أدت إلى سلسلة من وقائع العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية في جزء منها جهودًا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الإسرائيلية.

فب فلسطين وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إسرائيل الصادرات الزراعية الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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حرب تجارية.. إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية للفلسطينيين
سبق

ذكر وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم (السبت)، أن إسرائيل صعّدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وأوضح "العطاري" لإذاعة صوت فلسطين أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أمس أنه اعتبارًا من غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، أدت إلى سلسلة من وقائع العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية في جزء منها جهودًا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الإسرائيلية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
04:26 PM

حرب تجارية.. إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية للفلسطينيين

سلطات الاحتلال تطبق القرار ابتداءً من الغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم (السبت)، أن إسرائيل صعّدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وأوضح "العطاري" لإذاعة صوت فلسطين أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أمس أنه اعتبارًا من غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، أدت إلى سلسلة من وقائع العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية في جزء منها جهودًا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الإسرائيلية.

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