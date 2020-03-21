النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطل سباقات الفورمولا يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أكد النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت أنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان موجودًا مع شخصين أُعلن أخيرًا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود إخباركم بأنني على ما يرام، لقد أُثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت موجودًا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا، لم تظهر عليّ أي أعراض والآن مر 17 يومًا على لقائي مع صوفي وإدريس.

وكان هاميلتون موجودًا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري واُلتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت موجودة أيضًا بالفعالية.

فيروس كورونا الجديد بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بطل سباقات الفورمولا يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا
سبق

أكد النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت أنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان موجودًا مع شخصين أُعلن أخيرًا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود إخباركم بأنني على ما يرام، لقد أُثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت موجودًا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا، لم تظهر عليّ أي أعراض والآن مر 17 يومًا على لقائي مع صوفي وإدريس.

وكان هاميلتون موجودًا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري واُلتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت موجودة أيضًا بالفعالية.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:57 PM

بطل سباقات الفورمولا يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
696

أكد النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت أنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان موجودًا مع شخصين أُعلن أخيرًا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود إخباركم بأنني على ما يرام، لقد أُثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت موجودًا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا، لم تظهر عليّ أي أعراض والآن مر 17 يومًا على لقائي مع صوفي وإدريس.

وكان هاميلتون موجودًا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري واُلتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت موجودة أيضًا بالفعالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,038
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,912
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,333

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة