بطل سباقات الفورمولا يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أكد النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت أنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان موجودًا مع شخصين أُعلن أخيرًا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود إخباركم بأنني على ما يرام، لقد أُثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت موجودًا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا، لم تظهر عليّ أي أعراض والآن مر 17 يومًا على لقائي مع صوفي وإدريس.

وكان هاميلتون موجودًا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري واُلتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت موجودة أيضًا بالفعالية.