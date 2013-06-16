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الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا

تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.

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الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا
سبق

تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:44 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:13 AM

الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
17,763

تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,788
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,565
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,475
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,419

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