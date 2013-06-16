الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا

تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.
تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.
تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.
تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر.