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"هيئة الاتصالات": استهلاك البيانات يقفز بنسبة %33 بعد احترازات "كورونا "

"يوتيوب" الأكثر استهلاكاً يليه "فيسبوك" و"بلايستيشن" و"سناب شات"

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وأظهرت المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات بأن منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة "فيسبوك" بنسبة 8.1%، وجاء "بلايستيشن" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%.

فيما احتلت منصة "سناب شات" المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات منصة "نتفلكس" بنسبة 6.2%.


يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء كافة الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.


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"هيئة الاتصالات": استهلاك البيانات يقفز بنسبة %33 بعد احترازات "كورونا "
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وأظهرت المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات بأن منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة "فيسبوك" بنسبة 8.1%، وجاء "بلايستيشن" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%.

فيما احتلت منصة "سناب شات" المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات منصة "نتفلكس" بنسبة 6.2%.


يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء كافة الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.


24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:49 PM

"هيئة الاتصالات": استهلاك البيانات يقفز بنسبة %33 بعد احترازات "كورونا "

"يوتيوب" الأكثر استهلاكاً يليه "فيسبوك" و"بلايستيشن" و"سناب شات"

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وأظهرت المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات بأن منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة "فيسبوك" بنسبة 8.1%، وجاء "بلايستيشن" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%.

فيما احتلت منصة "سناب شات" المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات منصة "نتفلكس" بنسبة 6.2%.


يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء كافة الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.


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