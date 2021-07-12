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"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

من الرياضات التي أسهمت في استكشاف تضاريس المملكة وطبيعتها الجاذبة

من التجارب السياحية التي عززت حضورها في برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، رياضة "الهايكنق" وهي من الرياضات الممتعة والشيقة، التي أسهمت في استكشاف تضاريس المملكة وطبيعتها الجاذبة.

وتحتوي منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، على العديد من الباقات والأنشطة الخاصة بممارسة "الهايكنق"؛ وفق مواصفات ومعايير عالمية تتسم بأمان التجربة ومتعتها، ومن المواقع المدرجة لهذه الرياضة التي أخذت في الانتشار، وأصبحت من التجارب السياحية الرائدة، متنزه الشرف بمحافظة تنومة في منطقة عسير، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا، بعدد 41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين، وسط أحضان الطبيعية؛ فيما تعد "سودة عسير" من المواقع الجاذبة سياحيًّا لممارسة هذه الرياضة.

وهناك مطل "حافة العالم" الذي يشرف على قمم جبال الطويق شمال غرب مدينة الرياض ويمكن الوصول إليه؛ إما عن طريق شعيب الحيسية في أيام إجازة نهاية الأسبوع؛ ليتسنى للزوار هناك مشاهدة أشجار الطلح والحياة البرية؛ بوصفه محمية طبيعية. أما باقي أيام الأسبوع فيمكن الوصول إليه عن طريق سد سدوس الذي تبدأ بعده رحلة مغامرة برية ممتعة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنق.

ومن الوجهات المفضلة عند السياح لممارسة رياضة الهايكنق، "جبل دكا" في الشفا بمدينة الطائف، ضمن سلسلة جبال الحجاز التي ترتفع عن سطح البحر بـ2500 متر تقريبًا؛ خاصة أنها تتسم صيفًا بالأجواء المعتدلة المحفزة على المغامرة والاستكشاف.

ولعشاق الهايكنق الذين يفضلون زيارة عروس البحر الأحمر؛ فباستطاعتهم التنسيق مع أحد مكاتب الإرشاد السياحين لرحلة "هايكنق" في "وادي القمر"، الواقع على بعد ساعة بالسيارة شمال جدة، وهو وجهة شعبية للسكان المحليين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحية، تقدّمها ما يزيد على 250 شريكًا من القطاع، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك"؛ باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي 930.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة
سبق

من التجارب السياحية التي عززت حضورها في برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، رياضة "الهايكنق" وهي من الرياضات الممتعة والشيقة، التي أسهمت في استكشاف تضاريس المملكة وطبيعتها الجاذبة.

وتحتوي منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، على العديد من الباقات والأنشطة الخاصة بممارسة "الهايكنق"؛ وفق مواصفات ومعايير عالمية تتسم بأمان التجربة ومتعتها، ومن المواقع المدرجة لهذه الرياضة التي أخذت في الانتشار، وأصبحت من التجارب السياحية الرائدة، متنزه الشرف بمحافظة تنومة في منطقة عسير، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا، بعدد 41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين، وسط أحضان الطبيعية؛ فيما تعد "سودة عسير" من المواقع الجاذبة سياحيًّا لممارسة هذه الرياضة.

وهناك مطل "حافة العالم" الذي يشرف على قمم جبال الطويق شمال غرب مدينة الرياض ويمكن الوصول إليه؛ إما عن طريق شعيب الحيسية في أيام إجازة نهاية الأسبوع؛ ليتسنى للزوار هناك مشاهدة أشجار الطلح والحياة البرية؛ بوصفه محمية طبيعية. أما باقي أيام الأسبوع فيمكن الوصول إليه عن طريق سد سدوس الذي تبدأ بعده رحلة مغامرة برية ممتعة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنق.

ومن الوجهات المفضلة عند السياح لممارسة رياضة الهايكنق، "جبل دكا" في الشفا بمدينة الطائف، ضمن سلسلة جبال الحجاز التي ترتفع عن سطح البحر بـ2500 متر تقريبًا؛ خاصة أنها تتسم صيفًا بالأجواء المعتدلة المحفزة على المغامرة والاستكشاف.

ولعشاق الهايكنق الذين يفضلون زيارة عروس البحر الأحمر؛ فباستطاعتهم التنسيق مع أحد مكاتب الإرشاد السياحين لرحلة "هايكنق" في "وادي القمر"، الواقع على بعد ساعة بالسيارة شمال جدة، وهو وجهة شعبية للسكان المحليين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحية، تقدّمها ما يزيد على 250 شريكًا من القطاع، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك"؛ باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي 930.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:32 AM

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

من الرياضات التي أسهمت في استكشاف تضاريس المملكة وطبيعتها الجاذبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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من التجارب السياحية التي عززت حضورها في برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، رياضة "الهايكنق" وهي من الرياضات الممتعة والشيقة، التي أسهمت في استكشاف تضاريس المملكة وطبيعتها الجاذبة.

وتحتوي منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، على العديد من الباقات والأنشطة الخاصة بممارسة "الهايكنق"؛ وفق مواصفات ومعايير عالمية تتسم بأمان التجربة ومتعتها، ومن المواقع المدرجة لهذه الرياضة التي أخذت في الانتشار، وأصبحت من التجارب السياحية الرائدة، متنزه الشرف بمحافظة تنومة في منطقة عسير، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا، بعدد 41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين، وسط أحضان الطبيعية؛ فيما تعد "سودة عسير" من المواقع الجاذبة سياحيًّا لممارسة هذه الرياضة.

وهناك مطل "حافة العالم" الذي يشرف على قمم جبال الطويق شمال غرب مدينة الرياض ويمكن الوصول إليه؛ إما عن طريق شعيب الحيسية في أيام إجازة نهاية الأسبوع؛ ليتسنى للزوار هناك مشاهدة أشجار الطلح والحياة البرية؛ بوصفه محمية طبيعية. أما باقي أيام الأسبوع فيمكن الوصول إليه عن طريق سد سدوس الذي تبدأ بعده رحلة مغامرة برية ممتعة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنق.

ومن الوجهات المفضلة عند السياح لممارسة رياضة الهايكنق، "جبل دكا" في الشفا بمدينة الطائف، ضمن سلسلة جبال الحجاز التي ترتفع عن سطح البحر بـ2500 متر تقريبًا؛ خاصة أنها تتسم صيفًا بالأجواء المعتدلة المحفزة على المغامرة والاستكشاف.

ولعشاق الهايكنق الذين يفضلون زيارة عروس البحر الأحمر؛ فباستطاعتهم التنسيق مع أحد مكاتب الإرشاد السياحين لرحلة "هايكنق" في "وادي القمر"، الواقع على بعد ساعة بالسيارة شمال جدة، وهو وجهة شعبية للسكان المحليين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحية، تقدّمها ما يزيد على 250 شريكًا من القطاع، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك"؛ باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي 930.

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