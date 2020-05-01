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مجانية عن بُعد.. التدريب التقني يطلق مبادرة العطاء التدريبي بـ390 دورة

في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة طيلة شهر رمضان

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة، مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة؛ وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث تهدف المؤسسة لاستغلال فترة بقاء المواطنين في منازلهم من خلال تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية لمختلف الأعمار وإكسابهم المهارات الأساسية وتنمية القدرات البشرية.

وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة، وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية؛ حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يومًا.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة، وآلية التقديم عليها؛ حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.

يُذكر أن المؤسسة رخّصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجانية عن بُعد.. التدريب التقني يطلق مبادرة العطاء التدريبي بـ390 دورة
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة، مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة؛ وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث تهدف المؤسسة لاستغلال فترة بقاء المواطنين في منازلهم من خلال تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية لمختلف الأعمار وإكسابهم المهارات الأساسية وتنمية القدرات البشرية.

وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة، وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية؛ حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يومًا.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة، وآلية التقديم عليها؛ حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.

يُذكر أن المؤسسة رخّصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:29 PM

مجانية عن بُعد.. التدريب التقني يطلق مبادرة العطاء التدريبي بـ390 دورة

في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة طيلة شهر رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة، مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة؛ وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث تهدف المؤسسة لاستغلال فترة بقاء المواطنين في منازلهم من خلال تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية لمختلف الأعمار وإكسابهم المهارات الأساسية وتنمية القدرات البشرية.

وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة، وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية؛ حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يومًا.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة، وآلية التقديم عليها؛ حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.

يُذكر أن المؤسسة رخّصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.

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