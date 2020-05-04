متطوعو البنك الأهلي يواصلون توزيع600 وجبة إفطار يوميًا على متضرري جائحة "كورونا"

ضمن مبادرة "إفطارك علينا"

يواصل متطوعو البنك الأهلي من الموظفين، توزيع 600 وجبة إفطار ساخنة يوميًا على المتضررين من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وذلك ضمن مبادرة "إفطارك علينا" أحد مبادرات حملة "سعادة أهالينا"، وهي إحدى المبادرات المقدمة من برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا).

وأشارت رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي (أهالينا)، بسمة الجوهري، إلى مساهمة عددٍ من موظفي البنك في تجهيز الوجبات الساخنة وفق الاشتراطات الصحية الغذائية السليمة، فيما يتولى الآخرون مسؤولية توزيعها وفق آليات تشغيل متكاملة.

وأضافت: أن "مشاركة موظفي البنك في إسناد المبادرة الاجتماعية، يُسهم في تقديم حزمة متنوعة من الأعمال المجتمعية والتطوعية، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات برنامج رؤية 2030 فيما يتعلق بتحفيز ودعم مبادرات التطوع، خصوصًا في ظل التحديات الصحية التي تواجهها المملكة بسبب كورونا".

ولتعزيز منهجية الحملة لوجستيًا في ظل أزمة "كورونا" الصحية، تعاونت مبادرة "إفطارك علينا" مع جمعية مراكز الأحياء بجدة، ومؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام في كلٍ من الرياض والدمام، لإيصال الوجبات الساخنة إلى المستفيدين من دور الأيتام، ودور الأربطة التي تحتضن كبار السن، ومساكن العمالة.