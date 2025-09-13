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أول حلاقة سعودية: صالون أطفال ولا أخشى الانتقادات.. البعض أساء الفهم

قالت: تعلمتها من خلال النظر وعن طريق أختي ثم تدربت على أطفال العائلة

أوضحت الفتاة السعودية التي تعمل بمهنة الحلاقة تفاصيل الفيديو الذي وجد انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، وهي تظهر داخل أحد صوالين الحلاقة، بأنها لا تقوم بحلاقة الرجال حسبما فهم البعض.

وأكدت أنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط، مبينة أنها لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى نخشى الانتقادات.

وقالت لـ"سبق": "أنا محبة لهذه المهنة وقد تعلمتها من خلال النظر وبعض الشروحات باليوتيوب، وكذلك عن طريق أختي، فقد كانت مهتمة في هذا المجال ثم تدربت على أطفال العائلة حتى تطور الأمر وأتقنتها، ثم التحقت بالعمل بها وهي مهنة مربحة وأحبها".

وتابعت تقول: "أنا أعمل في هذا المحل منذ قرابة ٧ أشهر، لكن الفيديو الأخير فُسر خطأً، فلم أقم بحلاقة الرجال أبداً، بل يتضح لمن تمعّن بالفيديو أنه صالون أطفال، وهنا ربما حصل بعض اللبس في الأمر".


واختتمت: "لم أرتكب ما يخل بالدين وبالأدب والأخلاق، ولم أخرج بمظهر يسيء لأهلي ولمجتمعي وديني وحتى نفسي، ولم أتوقع أن يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقد زارني بالمحل الكثير ومعظهم حفزوني".

الفتاة السعودية مهنة الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول حلاقة سعودية: صالون أطفال ولا أخشى الانتقادات.. البعض أساء الفهم
سبق

أوضحت الفتاة السعودية التي تعمل بمهنة الحلاقة تفاصيل الفيديو الذي وجد انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، وهي تظهر داخل أحد صوالين الحلاقة، بأنها لا تقوم بحلاقة الرجال حسبما فهم البعض.

وأكدت أنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط، مبينة أنها لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى نخشى الانتقادات.

وقالت لـ"سبق": "أنا محبة لهذه المهنة وقد تعلمتها من خلال النظر وبعض الشروحات باليوتيوب، وكذلك عن طريق أختي، فقد كانت مهتمة في هذا المجال ثم تدربت على أطفال العائلة حتى تطور الأمر وأتقنتها، ثم التحقت بالعمل بها وهي مهنة مربحة وأحبها".

وتابعت تقول: "أنا أعمل في هذا المحل منذ قرابة ٧ أشهر، لكن الفيديو الأخير فُسر خطأً، فلم أقم بحلاقة الرجال أبداً، بل يتضح لمن تمعّن بالفيديو أنه صالون أطفال، وهنا ربما حصل بعض اللبس في الأمر".


واختتمت: "لم أرتكب ما يخل بالدين وبالأدب والأخلاق، ولم أخرج بمظهر يسيء لأهلي ولمجتمعي وديني وحتى نفسي، ولم أتوقع أن يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقد زارني بالمحل الكثير ومعظهم حفزوني".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:05 PM

أول حلاقة سعودية: صالون أطفال ولا أخشى الانتقادات.. البعض أساء الفهم

قالت: تعلمتها من خلال النظر وعن طريق أختي ثم تدربت على أطفال العائلة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
3,523

أوضحت الفتاة السعودية التي تعمل بمهنة الحلاقة تفاصيل الفيديو الذي وجد انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، وهي تظهر داخل أحد صوالين الحلاقة، بأنها لا تقوم بحلاقة الرجال حسبما فهم البعض.

وأكدت أنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط، مبينة أنها لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى نخشى الانتقادات.

وقالت لـ"سبق": "أنا محبة لهذه المهنة وقد تعلمتها من خلال النظر وبعض الشروحات باليوتيوب، وكذلك عن طريق أختي، فقد كانت مهتمة في هذا المجال ثم تدربت على أطفال العائلة حتى تطور الأمر وأتقنتها، ثم التحقت بالعمل بها وهي مهنة مربحة وأحبها".

وتابعت تقول: "أنا أعمل في هذا المحل منذ قرابة ٧ أشهر، لكن الفيديو الأخير فُسر خطأً، فلم أقم بحلاقة الرجال أبداً، بل يتضح لمن تمعّن بالفيديو أنه صالون أطفال، وهنا ربما حصل بعض اللبس في الأمر".


واختتمت: "لم أرتكب ما يخل بالدين وبالأدب والأخلاق، ولم أخرج بمظهر يسيء لأهلي ولمجتمعي وديني وحتى نفسي، ولم أتوقع أن يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فقد زارني بالمحل الكثير ومعظهم حفزوني".

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