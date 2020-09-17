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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "6" لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.. بعد حجز المواعيد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

ومن خلال المنصة، يتمكّن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (62.678.249.51) ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (202) مزارع، ليكون ما تمّ إيداعه مبلغ (312.843.149.53) ريالاً لـ (1160) مزارعاً بكمية (269.260) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "6" لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

ومن خلال المنصة، يتمكّن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (62.678.249.51) ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (202) مزارع، ليكون ما تمّ إيداعه مبلغ (312.843.149.53) ريالاً لـ (1160) مزارعاً بكمية (269.260) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
01:19 PM

"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة "6" لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.. بعد حجز المواعيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

ومن خلال المنصة، يتمكّن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (62.678.249.51) ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (202) مزارع، ليكون ما تمّ إيداعه مبلغ (312.843.149.53) ريالاً لـ (1160) مزارعاً بكمية (269.260) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

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