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قد تصل بك للموت.. طبيب يحذّر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

"مياسنيكوف": هذه الأدوية ممنوعة لمن تجاوز الـ 65 ومَن يعاني أمراض قلب

ربما تكون أضرار تناول المسكنات أكثر من نفعها للصحة، خاصة عندما يتم تناولها على نطاق واسع وهو ما حذّر منه الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ في برنامج تلفزيوني.

وقال مياسنيكوف؛ "هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي حتى الموت".

وأشار مياسنيكوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات.. ووفقاً له، هذه الأدوية فعلاً تساعد على تخفيف الألم، لكن "لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية".

وأكّد الطبيب، أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، زيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف، "هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمَن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومَن يعاني أمراض القلب".

ونصح مياسنيكوف؛ بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة "مخفية" مخدّرة يمكن أن تكون ضارّة.

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قد تصل بك للموت.. طبيب يحذّر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام
سبق

ربما تكون أضرار تناول المسكنات أكثر من نفعها للصحة، خاصة عندما يتم تناولها على نطاق واسع وهو ما حذّر منه الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ في برنامج تلفزيوني.

وقال مياسنيكوف؛ "هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي حتى الموت".

وأشار مياسنيكوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات.. ووفقاً له، هذه الأدوية فعلاً تساعد على تخفيف الألم، لكن "لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية".

وأكّد الطبيب، أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، زيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف، "هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمَن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومَن يعاني أمراض القلب".

ونصح مياسنيكوف؛ بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة "مخفية" مخدّرة يمكن أن تكون ضارّة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
09:17 AM

قد تصل بك للموت.. طبيب يحذّر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

"مياسنيكوف": هذه الأدوية ممنوعة لمن تجاوز الـ 65 ومَن يعاني أمراض قلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ربما تكون أضرار تناول المسكنات أكثر من نفعها للصحة، خاصة عندما يتم تناولها على نطاق واسع وهو ما حذّر منه الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ في برنامج تلفزيوني.

وقال مياسنيكوف؛ "هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي حتى الموت".

وأشار مياسنيكوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات.. ووفقاً له، هذه الأدوية فعلاً تساعد على تخفيف الألم، لكن "لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية".

وأكّد الطبيب، أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، زيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف، "هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمَن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومَن يعاني أمراض القلب".

ونصح مياسنيكوف؛ بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة "مخفية" مخدّرة يمكن أن تكون ضارّة.

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