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تونس تفرض استعمال الكمامات للحد من "كورونا".. وعقوبات للمخالفين

يطبَّق القرار في الأماكن العامة

أعلن وزير الصحة التونسية محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

وبيّنت وزارة الصحة أن القرار سيُطبَّق في الأماكن العامة داخل البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسجَّلت تونس 1.585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار)، من بينها 51 حالة وفاة، و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس.


فيروس كورونا الجديد

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تونس تفرض استعمال الكمامات للحد من "كورونا".. وعقوبات للمخالفين
سبق

أعلن وزير الصحة التونسية محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

وبيّنت وزارة الصحة أن القرار سيُطبَّق في الأماكن العامة داخل البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسجَّلت تونس 1.585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار)، من بينها 51 حالة وفاة، و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس.


05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:17 PM

تونس تفرض استعمال الكمامات للحد من "كورونا".. وعقوبات للمخالفين

يطبَّق القرار في الأماكن العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة التونسية محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

وبيّنت وزارة الصحة أن القرار سيُطبَّق في الأماكن العامة داخل البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسجَّلت تونس 1.585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار)، من بينها 51 حالة وفاة، و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس.


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